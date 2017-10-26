Єврокомісар про "план Маршалла" для України: ми не дамо грошей без чітких критеріїв

Чиновник зазначив, що "рівень довіри не дуже високий"

Єврокомісар Йоганнес Ган має в розпорядженні проект "плану Маршалла", але вважає, що Єврокомісія вже зараз має необхідні інструменти для його виконання.

"Я отримав план Маршалла від міністра закордонних справ Литви", - заявив комісар на Форумі громадянського суспільства СхП Йоганнес Ган, повідомляє "Європейська правда".

Йоганнес Ган не став чітко прогнозувати, чи буде затверджений цей документ, однак скептично оцінив потребу в його схваленні.

"Зараз всі і всюди говорять про "плани Маршала", можна говорити, що є "інфляція планів Маршалла" – є плани для Африки, для України, ще для когось".

На думку комісара, Єврокомісія має необхідний інструментарій для підтримки України, і запевнив, що гроші будуть виділятися виключно із вимогами проведення реформ.

"Ми готові давати гроші, але не будемо давати їх без чітких критеріїв. Вибачте, що маю це говорити, але рівень довіри не дуже високий, і тому ми платимо, коли щось було зроблено", - наголосив він.

Комісар також вважає, що для залучення інвестицій потрібен не план, а зміна бізнес-клімату.

"Україна на 80 місці за привабливістю бізнесу. Тобто Україні є багато що зробити, щоби зробити свої бізнес-середовище більш привабливим", - пояснив він.

Раніше у Міжнародному валютному фонді заявили, що відомство нічого не знає про підготовку "плану Маршала" для України, який нібито передбачає виділення по 5 млрд доларів на рік.

План про довгострокову підтримку України був офіційно підтриманий Європейською народною партією 31 березня 2017 року. План передбачає фінансову підтримку реформ на суму $ 4-5 млрд на рік. Ініціатива передбачає інвестиції в реальний сектор економіки України, а також підтримку реформ, спрямованих на економічне зростання України, створення нових інструментів фінансування інвестицій, а також підтримку малого та середнього підприємництва.