Єврокомісар про зміни клімату: ми зіштовхнулись з новою реальністю

Стиліанідес подякував усім державам-членам за допомогу у боротьбі з лісовими пожежами у Швеції

Єврокомісар з питань гуманітарної допомоги і кризового управління Христос Стиліанідес вважає, що потужні пожежі у Швеції вчергове підкреслили наслідки зміни клімату.

"Руйнівні пожежі у Швеції вкотре підкреслили наслідки зміни клімату й те, що ми зіштовхнулися з новою реальністю", - заявив він, перебуваючи у Стокгольмі, йдеться у повідомленні на сайті Єврокомісії.

За його словами, зараз настав час "спільно вчитися на трагедіях" та прагнути зміцнити Європейський механізм цивільного захисту, щоб покращити реагування ЄС на численні стихійні лиха на континенті.

За останні три тижні в рамках Європейського механізму цивільного захисту було мобілізовано 360 пожежників, 7 літаків, 6 вертольотів та 67 пожежних автомобілів, аби допомогти Швеції загасити безпрецедентні лісові пожежі.

Це була найбільша європейська операція з цивільного захисту під час лісових пожеж за останнє десятиліття і найбільша операція за масштабами розгортання персоналу.

ЄС координував колективну допомогу Швеції від Італії, Франції, Німеччини, Литви, Данії, Португалії та Польщі. Австрія, Чехія та Туреччина також запропонували допомогу.