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Єврокомісар просить Росію відпустити Сенцова для вручення премії Сахарова

Наступного тижня український кінорежисер Олег Сенцов буде нагороджений премією Сахарова Європейського парламенту
Єврокомісар з питань європейської політики сусідства і переговорів по розширенню ЄС Йоганнес Ган закликав Російську Федерацію відпустити українського режисера Олега Сенцова для вручення премії Сахарова.
Єврокомісар просить Росію відпустити Сенцова для вручення премії Сахарова Фото: afp.com

"На наступному тижні український кінорежисер Олег Сенцов буде нагороджений премією Сахарова Європейського парламенту. Засуджений до 20 років тюремного ув'язнення, він не зможе особисто отримати премію. Тому я повторно закликаю: відпустіть Сенцова отримати премію Сахарова", - написав Ган у своєму Twitter.

Як відомо, український режисер та політичний в’язень Кремля Олег Сенцов у четвер став лауреатом премії Сахарова Європейського парламенту. Офіційна церемонія нагородження пройде в Страсбурзі 12 грудня. При цьому залишається відкритим питання особистої присутності Сенцова на церемонії нагородження. У разі відсутності українця нагороду отримає його родич або ж там буде стояти "порожній стілець".

Президент України Петро Порошенко вважає, що присудження Сахаровської премії українському політв'язню Олегу Сенцову прискорить його звільнення.

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07 12 2018 23:50
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