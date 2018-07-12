Єврокомісар просить Росію відпустити Сенцова для вручення премії Сахарова
"На наступному тижні український кінорежисер Олег Сенцов буде нагороджений премією Сахарова Європейського парламенту. Засуджений до 20 років тюремного ув'язнення, він не зможе особисто отримати премію. Тому я повторно закликаю: відпустіть Сенцова отримати премію Сахарова", - написав Ган у своєму Twitter.
Як відомо, український режисер та політичний в’язень Кремля Олег Сенцов у четвер став лауреатом премії Сахарова Європейського парламенту. Офіційна церемонія нагородження пройде в Страсбурзі 12 грудня. При цьому залишається відкритим питання особистої присутності Сенцова на церемонії нагородження. У разі відсутності українця нагороду отримає його родич або ж там буде стояти "порожній стілець".
Президент України Петро Порошенко вважає, що присудження Сахаровської премії українському політв'язню Олегу Сенцову прискорить його звільнення.
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