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Єврокомісар заявив, що "Північний потік-2" уже не зупинити

За словами єврокомісара, погрози американського президента Дональда Трампа не є підставою для зупинки проекту
Єврокомісар з питань бюджету Ґюнтер Еттінґер переконаний, що попри тиск з боку США проект газогону "Північний потік-2" не буде зупинений.
Єврокомісар заявив, що "Північний потік-2" уже не зупинити Фото: gettyimages.com

"Правда полягає і в тому, що трубопровід вже давно будується і не може бути так просто зупинений", - заявив Еттінґер, повідомляє Deutsche Welle.

За словами єврокомісара, погрози американського президента Дональда Трампа, який неодноразово заявляв про те, що Німеччина опиниться в енергетичній залежності від російського газу через газопровід, не є підставою для зупинки проекту.

Водночас Ґюнтер Еттінґер вимагає від російського "Газпрому" "чесної угоди" щодо подальшого транзиту газу територією України. За його словами, Євросоюз міг би посилити тут тиск на Росію.

"У питанні ж подальшого розподілу газу з "Північного потоку-2" в Європі діють норми права щодо внутрішнього ринку ЄС. До них належать також приписи, які забезпечують чесну конкуренцію. Володимир Путін та "Газпром" знають про це", - зазначив Еттінґер.

Нагадаємо, що члени Європарламенту засудили будівництво газопроводу "Північний потік-2", який йде в обхід України, "оскільки це політичний проект, який представляє загрозу європейській енергетичній безпеці".

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28 12 2018 20:25
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