Єврокомісія анонсувала створення агентства з кібербезпеки
Агентство буде створене на основі існуючого Європейського агентства з питань мережевої та інформаційної безпеки (ENISA).
Агентству буде надано постійний мандат, і воно матиме можливість надавати державам-членам ефективну допомогу та реагувати на кібератаки. Про це йдеться у повідомленні на сайті ЄК.
"Жодна країна не може наодинці протистояти проблемам кібербезпеки. Наші ініціативи посилюють співпрацю, щоб країни ЄС могли вирішити ці проблеми разом. Ми також пропонуємо нові заходи для підвищення інвестицій у інновації та сприянні кібергігієні", - сказав Андрус Ансип, єврокомісар з питань єдиного ринку цифрових технологій
Агентство з кібербезпеки також допоможе запровадити загальноєвропейську систему сертифікації, яку Єврокомісія пропонує створити для забезпечення використання тільки захищеної продукції.
"Нові європейські сертифікати з кібербезпеки забезпечать надійність мільярдів пристроїв ("інтернету речей"), які мають відношення до сьогоднішньої критичної інфраструктури, такої як енергетичні та транспортні мережі. Сертифікати кібербезпеки будуть визнані державами-членами, таким чином, знизяться адміністративні витрати та витрати для компаній", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Євросоюз і НАТО проведуть серію навчань для визначення своєї готовності до відбиття кібератак і кампаній сфальсифікованих новин, а також для підвищення пильності політиків щодо нових видів загроз. За сценарієм навчань заплановані симуляції різних кібератак на штаб-квартиру ЄС.
Як повідомляв iPress.ua, компанії в усьому світі втратили близько 450 мільярдів доларів в 2016 році через кібератаки. Згідно з дослідженням, при одній атаці на провайдерів хмарного сервісу та їх клієнтів, яка призведе до перебоїв роботи підприємств, світова економіка може втратити від 4,6 млрд доларів.
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