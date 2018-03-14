Єврокомісія анонсувала збільшення візового збору на 20 євро

Як зазначають у ЄК, вартість візового збору не змінювалася з 2006 року

Єврокомісія представила комплекс заходів з реформування спільної візової політики, за яким візовий збір буде збільшено на 20 євро.

Про це йдеться у повідомленні Єврокомісії.

"З огляду на істотне збільшення витрат на обробку візових заяв в останні роки буде запроваджене помірне збільшення візового збору (з 60 до 80 євро)" - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у ЄК, вартість візового збору не змінювалася з 2006 року.

"Це помірне збільшення спрямоване на те, щоб дозволити державам-членам підтримувати належний рівень консульських працівників у всьому світі, забезпечити посилення показників безпеки, а також вдосконалити ІТ-обладнання та програмне забезпечення, не створюючи перешкод для заявників на отримання візи" - пояснили у Єврокомісії.

При цьому у ЄК вказують на те, що пропонована вартість візи у 80 євро залишиться відносно низькою в порівнянні з іншими державами. Для порівняння американська віза коштує 160 доларів (133 євро), китайська – 125 євро, австралійська – 90 євро, новозеландська – 100 євро.

Крім того, в ЄК обіцяють скоротити термін розгляду візових заявок з 15 до 10 днів, збільшити видачу мультивіз з терміном дії від 1 до 5 років, а також запровадити видачу короткострокових віз на кордоні терміном дії до 7 днів на території держави, яка видала візу.

"Щороку мільйони мандрівників відвідують ЄС та розвивають туристичну галузь. Реформи, які ми пропонуємо сьогодні, полегшать отримання віз мандрівниками, а стандарти безпеки будуть покращені, щоб краще виявляти та зупиняти тих, хто порушує закон" – заявив євро комісар з питань міграції, внутрішніх справ і громадянства Дімітріс Аврамопулос.

Нагадаємо, Рада ЄС 20 листопада схвалила впровадження нової системи реєстрації в'їзду та виїзду на зовнішніх кордонах Шенгенської зони.