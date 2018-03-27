Єврокомісія дала компанії Facebook два тижні на пояснення справи з витоком даних

Єврокомісія зажадала від соціальної мережі Facebook відповідей щодо скандалу зі зложиванням даними користувачів протягом двох тижнів.

Про це йдеться у листі єврокомісара з питань правосуддя Вери Юрової до головного операційного директора Facebook Шерил Сандберг, інформує Reuters.

Юрова пояснила, що попередні заяви керівників Facebook щодо скандалу не пом'якшили її занепокоєння.

"Це особливо розчаровує, враховуючи наші зусилля з побудови відносин, заснованих на довірі з вами і вашими колегами... тепер ця довіра зменшилася", - заявила єврокомісар.

У листі Юрова цікавиться, чи зачепив нещодавній скандал будь-які дані громадян ЄС. Якщо так, чи має намір Facebook інформувати про це владу країн Євросоюзу та її громадян.

Єврокомісар також запитує, чи може соціальна мережа Facebook бути впевненою, що така ситуація більше не повториться. Юрова хоче почути відповіді на свої запитання впродовж двох тижнів.

Скандал із Facebook та Cambridge Analytica виник лише за кілька місяців до того, як набере чинності законодавство про захист даних ЄС, згідно з яким компанії, які здійснили порушення, можуть бути оштрафовані на 4 відсотки від глобального обороту.

Нагадаємо, засновник Facebook Марк Цукерберг не з'явиться особисто в британський парламент для надання свідчень у справі про збір даних користувачів.

Згідно із масштабним розлідуванням журналістів, компанія Cambridge Analytica, яка вивчала переваги виборців в інтересах Дональда Трампа, використовувала дані Facebook про більш ніж 50 млн користувачів без їхньої згоди. 20 березня британський телеканал Channel 4 опублікував третю частину розслідування про компанію Cambridge Analytica. У ньому показали кадри, відзняті прихованою камерою. На них відсторонений гендиректор Александр Нікс розповідає, як його компанія організувала для Трампа всю кампанію в інтернеті та на телебаченні і що саме на даних Cambridge Analytica будувалась уся стратегія.

На підставі цих даних компанія під час виборів президента США показувала користувачам ангажовану політичну рекламу. У Facebook заявили, що не мають відношення до діяльності компанії Cambridge Analytica.

Капіталізація Facebook за тиждень впала на 58 млрд доларів.