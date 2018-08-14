Єврокомісія дала Польщі місяць на зміну суперечливої судової реформи
У разі невиконання, наступним кроком буде позов до Європейського суду, йдеться у заяві опублікованій на сайті Європейської комісії.
Раніше Єврокомісія вже надіслала ноту Польщі, теперішній ультиматум є останнім попередженням, надалі у разі відсутності вигонання вимог, буде скеровано позов до Європейського суду, рішення якого не підлягають оскарженню.
У грудні 2017-го Європейський союз запровадив безпрецедентні дисциплінарні заходи проти Польщі, заявивши, що ухвалені судові реформи загрожують верховенству права.
Єврокомісія, виконавчий орган ЄС, заявила, що багато хто вважає реформи антидемократичними та що вони порушують права людини.
У разі призупинення деяких прав Польщі країна може втратити мільярди євро допомоги ЄС.
Сенат Польщі ухвалив закони про зміну судочинства попри протести. Реформи фактично передають парламенту і президенту право формувати склад Верховного суду та Державної ради судочинства. Тобто ці органи стануть залежними від правлячої партії.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Слава Україні!": Хорвати записали відео після перемоги над Росією
- ФОТО Десятки тисяч македонців протестують проти перейменування країни, - ФОТО
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- Ветеран АТО: про роботу радником мера Дніпра, поезію і штурм Савур-МогилиСпочатку він став волонтером на Майдані і в Криму, хоч і не збирався. Потім потрапив на війну добровольцем, туди, де були найжорсткіші бої. Після цього, його мобілізували і він відслужив ще більше року. А зараз колишній киянин розвиває місто Дніпро
- "Комбат нам сказав: "Ви попали в "пи***рез". Спогади офіцера 93 ОМБр про звільнення Пісків24 липня 2014 року українська армія і добровольчі батальйони звільнили село Піски, на самій околиці Донецька. Взяли під контроль, вивісили український прапор. Але відтоді, ціле село, яке колись було одним із найзаможніших на Донеччині, стало суцільною позицією. На сьогодні в Пісках, напевно не залишилося нікого з місцевих мешканців. І жодної вцілілої будівлі