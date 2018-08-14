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Єврокомісія дала Польщі місяць на зміну суперечливої судової реформи

У разі невиконання, наступним кроком буде позов до Європейського суду
Єврокомісія надіслала Польщі останнє попередження щодо змін до судової реформи країни, надавши місяць на їх внесення.
Єврокомісія дала Польщі місяць на зміну суперечливої судової реформи Фото: bond.org.uk

У разі невиконання, наступним кроком буде позов до Європейського суду, йдеться у заяві опублікованій на сайті Європейської комісії. 

Раніше Єврокомісія вже надіслала ноту Польщі, теперішній ультиматум є останнім попередженням, надалі у разі відсутності вигонання вимог, буде скеровано позов до Європейського суду, рішення якого не підлягають оскарженню.

У грудні 2017-го Європейський союз запровадив безпрецедентні дисциплінарні заходи проти Польщі, заявивши, що ухвалені судові реформи загрожують верховенству права.

Єврокомісія, виконавчий орган ЄС, заявила, що багато хто вважає реформи антидемократичними та що вони порушують права людини.

У разі призупинення деяких прав Польщі країна може втратити мільярди євро допомоги ЄС.

Сенат Польщі ухвалив закони про зміну судочинства попри протести. Реформи фактично передають парламенту і президенту право формувати склад Верховного суду та Державної ради судочинства. Тобто ці органи стануть залежними від правлячої партії.

 

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14 08 2018 15:55
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