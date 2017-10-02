ЄС дасть Україні 600 млн євро за скасування мораторію на ліс-кругляк, - Юнкер

Європейська комісія готова виділити Україні другий транш найближчими тижнями.

"Український уряд вніс законопроект про мораторій на деревину в парламент, і це, на мою думку, достатня умова для виділення 600 млн євро, на які чекають в Україні, найближчими тижнями", - сказав президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер на брифінгу в Брюсселі, де він сьогодні зустрічався з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом.

Нагадаємо, що Європейська комісія від імені ЄС у липні 2015 року виділила Україні кредит у розмірі 600 млн євро - перший транш у рамках нової програми макрофінансової допомоги Україні, загальний бюджет якої становить 1,8 млрд євро. У наступні місяці передбачалося виділення Європейською комісією ще 1,2 млрд євро - за умови вдалої реалізації економічних і структурних реформ, узгоджених між ЄС і Україною.

600 млн євро Україна розраховувала отримати наприкінці 2015 року, ще 600 млн - на початку 2016 року. Цього досі не відбулося.

Останньою перешкодою для виділення другого траншу був мораторій на експорт лісу. В Євросоюзі вважають, що заборона лише дозволяє деяким зацікавленим групам у деревообробній промисловості отримувати винятковий і необмежений доступ до лісових ресурсів, щоб власноруч ними скористатися. Заборона на експорт не запобігає вирубуванню лісів і контрабанді деревини.

Тому спільна робоча група уряду та парламенту розробила законопроект, який знімає мораторій на експорт лісу з України і підсилює штрафи за вирубування дерев.

Чинний мораторій на експорт необробленого лісу набув чинності 1 грудня 2015 року. Закон забороняє протягом 10 років експортувати за кордон лісоматеріали у вигляді необробленої деревини, т. зв. ліс-кругляк та ін.

Як повідомляв iPress.ua, на Закарпатті масово вирубують ліси внесені до спадщини ЮНЕСКО.