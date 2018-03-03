Єврокомісія два дні консультувалася з Україною і Росією щодо газу

Російський міністр енергетики запевнив, що транзит газу до країн-членів ЄС залишається надійним, і що йому нічого не загрожує

Упродовж двох днів 2 та 3 березня віце-президент Єврокомісії з питань Енергетичного союзу Марош Шефчовіч провів консультації з українською та російською стороною щодо газової суперечки.

Про це повідомила речниця Єврокомісії Анна-Кайза Ітконен, пише "Радіо Свобода".

За її словами, бесіди із прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом, головою НАК "Нафтогаз України" Андрієм Коболєвим та міністром енергетики Росії Олександром Новаком були присвячені стурбованості Києва рівнем тиску газу, що постачається з Росії, транзиту газу в ЄС, а також рішенню Стокгольмського арбітражу.

Під час бесід сторін було зазначено, що на сьогодні виконуються всі зобов’язання щодо постачання і транзиту газу до Європейського союзу.

Керівництво "Нафтогазу" поінформувало віце-президента Єврокомісії, що нинішня ситуація перебуває під контролем, зокрема завдяки спеціальним заходам уряду, а "Нафтогаз" укладає контракти на постачання додаткових обсягів газу з Польщі.

Зі свого боку російський міністр енергетики Олександр Новак запевнив, що транзит газу до країн-членів ЄС залишається надійним, і що йому нічого не загрожує.

Що стосується рішення Стокгольмського арбітражу, то віце-президентові Шефчовічу Новак повідомив, що "Газпром", як і раніше, має намір розірвати свої контракти з "Нафтогазом", однак ця процедура може зайняти деякий час.

У цьому контексті Єврокомісія в особі Мароша Шефчовіча закликала обидві сторони долучитися до пошуку прийнятного вирішення цієї проблеми.

Шефчовіч запевнив, що Єврокомісія готова взяти участь і бути посередником в тристоронньому процесі врегулювання ситуації, що раніше було ефективним в подоланні розбіжностей між сторонами. Через складність і чутливість цього питання Єврокомісія продовжить вивчення можливості такого процесу на двосторонній основі, додав Шефчовіч.

Також Єврокомісія залучила для моніторингу та надання допомоги у врегулюванні ситуації Європейську мережу операторів газотранспортних систем.

Як повідомила Ітконен, і Україна, і Росія підтвердили свою готовність підтримувати тісні контакти з Єврокомісією і гарантувати транзит російського газу через Україну в ЄС.

Нагадаємо, 28 лютого компанія НАК "Нафтогаз України" повідомила про перемогу у Стокгольмському арбітражі над російським газовим монополістом, компанією "Газпромом" у суперечці щодо компенсації на суму 4,63 мільярда доларів за недопоставлені "Газпромом" обсяги газу для транзиту. "Газпром" заявив про незгоду з рішенням Стокгольмського арбітражу, в компанії заявили про початок процедури розірвання контрактів з НАК "Нафтогаз України" на поставку й транзит газу.

1 березня в компанії "Укртрансгаз" заявили про низький тиск у магістральних газопроводах на вході в українську ГТС і додали, що падіння тиску на вході системи ускладнює його транзит і споживання. Уряд запровадив національний план дій в енергетиці щодо обмеження споживання природного газу.

Президент Петро Порошенко запевнив, що транзиту газу в Європу нічого не загрожує, а сьогодні заявив, що ситуація з газопостачанням всередині України також стабілізувалася.