Єврокомісія фіксує збільшення кількості підробок і піратства в Україні
Про це йдеться у доповіді Єврокомісії щодо захисту прав інтелектуальної власності у країнах поза ЄС, пише "Укрінформ".
Україну перенесли до другого пріоритету через високий рівень контрафактної продукції та піратства та недоліки в імплементації поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі.
Згідно з доповіддю, найбільші занепокоєння через проблеми із захистом прав інтелектуальної власності викликає Китай.
"Китай продовжує залишатися головним пріоритетом (що викликає найбільші занепокоєння — ред.) для ЄС через сталі й довготривалі проблеми. Більше 80% вилучених контрафактних і піратських товарів мали походження з Китаю і Гонконгу", - заявили в ЄС.
До країн другого пріоритету занепокоєнь включено Аргентину, Індію, Індонезію, Росію, Туреччину та Україну.
Третім пріоритетом занепокоєнь щодо захисту прав інтелектуальної власності у доповіді стали Бразилія, Еквадор, Малайзія, Мексика, Філіппіни, Таїланд та США.
Нагадаємо, 7 лютого Кабінет міністрів за ініціативою Мінекономрозвитку вирішив створити Раду з питань інтелектуальної власності під керівництвом першого віце-прем'єр-міністра - міністра економічного розвитку і торгівлі України Степана Кубіва, яка здійснюватиме координацію процесів щодо функціонування та розвитку системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні.
Раніше Президент України Петро Порошенко підписав Указ №299 "Про утворення Вищого суду з питань інтелектуальної власності".
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