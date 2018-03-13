Єврокомісія фіксує збільшення кількості підробок і піратства в Україні

Згідно з доповіддю, найбільші занепокоєння через проблеми із захистом прав інтелектуальної власності викликає Китай

Україну перевели із третього до другого пріоритету країн, де зафіксована велика кількість випадків підробок та інтелектуального піратства.

Про це йдеться у доповіді Єврокомісії щодо захисту прав інтелектуальної власності у країнах поза ЄС, пише "Укрінформ".

Україну перенесли до другого пріоритету через високий рівень контрафактної продукції та піратства та недоліки в імплементації поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі.

Згідно з доповіддю, найбільші занепокоєння через проблеми із захистом прав інтелектуальної власності викликає Китай.

"Китай продовжує залишатися головним пріоритетом (що викликає найбільші занепокоєння — ред.) для ЄС через сталі й довготривалі проблеми. Більше 80% вилучених контрафактних і піратських товарів мали походження з Китаю і Гонконгу", - заявили в ЄС.

До країн другого пріоритету занепокоєнь включено Аргентину, Індію, Індонезію, Росію, Туреччину та Україну.

Третім пріоритетом занепокоєнь щодо захисту прав інтелектуальної власності у доповіді стали Бразилія, Еквадор, Малайзія, Мексика, Філіппіни, Таїланд та США.

Нагадаємо, 7 лютого Кабінет міністрів за ініціативою Мінекономрозвитку вирішив створити Раду з питань інтелектуальної власності під керівництвом першого віце-прем'єр-міністра - міністра економічного розвитку і торгівлі України Степана Кубіва, яка здійснюватиме координацію процесів щодо функціонування та розвитку системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні.

Раніше Президент України Петро Порошенко підписав Указ №299 "Про утворення Вищого суду з питань інтелектуальної власності".