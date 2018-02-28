Єврокомісія готова надати Україні допомогу в 1 млрд євро, - ЗМІ
"Європейська комісія готова запропонувати новий транш на суму 1 млрд євро Україні. Пропозиція, ймовірно, буде надіслана до Ради Європи і Європейський парламент на наступному тижні. Якщо все буде добре, перший транш може бути виплачений у липні-вересні", - написав кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у Twitter.
Після того, як пропозиція надійде, її будуть обговорювати країни-учасниці Євросоюзу і Європарламенту. Про це заявив віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс у коментарі телеканалу "112 Україна".
"Зараз Єврокомісія підтримала в принципі нову програму макрофінансової допомоги Україні, але процедури ще тривають. Я думаю, з боку Єврокомісії вже офіційне продовження може бути на наступному тижні. Буде офіційна пропозиція, яка вже буде обговорюватися країнами-учасницями ЄС та Європарламентом", - заявив Домбровскіс.
Нагадаємо, що глава українського Мінфіну Олександр Данилюк заявив, що Єврокомісія затвердила нову програму макрофінансової допомоги для України.
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