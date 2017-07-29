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Єврокомісія хоче притягнути Польщу до відповідальності через судову реформу

Варшаві дали місяць, щоб відповісти на зауваження ЄК
Європейська комісія розпочала процедуру притягнення до відповідальності Польщі за порушення законодавства ЄС через судову реформу.
Єврокомісія хоче притягнути Польщу до відповідальності через судову реформу Фото: apnews.com

Варшаві дали місяць, щоб дати відповідь на зауваження Брюсселя

Про це ідеться у повідомленні Єврокомісії, опублікованому на сайті 29 липня.

У середу, 26 липня, у Єврокомісії вирішили розпочати санкційну процедуру проти Варшави. Напередодні у Польщі було опубліковано закон про суди ординарної юрисдикції, відтак процедура ЄК офіційно запущена.  

Головне занепокоєння у Єврокомісії викликає положення закону про суди ординарної юрисдикції. Воно стосується запровадження різного віку для виходу на пенсію чоловіків (65) та жінок-суддів (60).

В Єврокомісії також стурбовані повноваженнями міністра юстиції Польщі продовжувати мандат суддів, які досягнули пенсійного віку.

Єврокомісія надіслала у Варшаву листа із повідомленням про порушення процедури. Польща має місяць, щоб надати свою відповідь.

Раніше віце-президент Єврокомісії Франс Тіммерманс заявив: якщо рекомендації Єврокомісії не будуть виконані, ЄС негайно активує процедуру статті 7. Вона передбачає запровадження дисциплінарного покарання.

Нагадаємо, 25 липня президент Польщі Анджей Дуда підписав один із трьох законів, прийнятих парламентом Польщі в рамках суперечливої судової реформи, ініційованої урядом.

Сенат Польщі попри протести прийняв підтриманий раніше Сеймом закон про Верховний суд.

Прийняття закону супроводжувалося масовими протестами перед будівлями Сенату та Верховного суду.

Аби закон набув чинності, його ще повинен підписати президент Польщі Анджей Дуда.

Раніше Дуда висунув умову, за якою він готовий підписати суперечливий закон про судоустрій, який зустрів критику як всередині країни, так і за кордоном.

Як відомо, опозиція вважає документ "замахом на демократію" в країні. Його прийняття супроджувалося масовими протестами. Документ зустрів критику і за кордоном.

Згідно з ним, Верховний суд країни підпорядковуватиметься міністерству юстиції. Глава мін’юсту зможе самостійно призначати голів апеляційних та окружних судів, без консультацій з представниками органів правосуддя. Також закон надає депутатам роль у виборі членів Національної судової ради - органу, який призначає суддів.

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