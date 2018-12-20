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Єврокомісія: Китай примушує європейські компанії віддавати свої ноу-хау

"Європейські компанії вимушені віддавати цінні технології як плату за можливість інвестицій в Китай"
Євросоюз оскаржив у четвер у Світовій організації торгівлі (СОТ) систематичну практику, яку вживає Китай, з примусу європейських компаній передавати цінні технології та ноу-хау як передумови для ведення бізнесу з цією країною.
Єврокомісія: Китай примушує європейські компанії віддавати свої ноу-хау Фото: dt.ua

Повідомлення про це розміщено на сайті Єврокомісії, інформує "Укрінформ".

"Ми не можемо вважати прийнятним, що європейські компанії вимушені віддавати цінні технології як плату за можливість інвестицій в Китай. Це йде явно проти тих правил, яких Китай зобов’язався дотримуватися, коли він приєднувався до СОТ. Сьогодні ми ініціювали більш широкий та більш системний позов проти такої незаконної практики, адже європейський бізнес у Китаї потерпає саме внаслідок цього. Ця справа може і мусить бути вирішена в міжнародному багатосторонньому форматі", - зауважила з цього приводу Єврокомісар з питань торгівлі Сесілія Малстром.

Як ідеться в оприлюдненій інформації, претензії ЄС до Китаю спричинені, зокрема, примусом європейських компаній передавати технології в таких галузях, як виробництво електричних автомобілів та розвиток біотехнологій, що є складовою стратегічних напрямів плану "Зроблено в Китаї", який розрахований до 2025 року.

Крім того, позов спричинений ураженням у правах європейських партнерів, які беруть участь у створенні спільних підприємств з китайськими виробниками, і, відповідно до китайського законодавства, стикаються з обмеженнями економічних та контрактних свобод, зокрема, в інвестуванні та в обміні технологіями. Таке законодавство зобов’язує іноземні компанії вести дослідження та всі заходи з розвитку виробництва безпосередньо у Китаї.

Ці фактори, як вважають у ЄС, порушують свободу ведення бізнесу та зобов’язання, які Китай узяв на себе в рамках СОТ.

Нагадаємо, США мають намір протистояти економічному й політичному впливу Китаю і РФ у країнах Африці, де обидві країни застосовують підкупи, корупцію й демонструють неповагу до верховенства права.

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20 12 2018 16:58
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