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Єврокомісія має намір запровадити єдиний дорожній збір на території ЄС

Доходи перераховуватимуться в бюджет країн, дорогами яких проїхав автомобіль
Європейська Комісія планує запровадити єдиний дорожній збір на всіх автошляхах в країнах ЄС.
Єврокомісія має намір запровадити єдиний дорожній збір на території ЄС Фото: dw.com

За словами єврокомісара з транспорту Віолети Булк, відповідний законопроект буде представлений у травні 2017 року.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Головна мета ініціативи Єврокомісії – спростити переміщення європейськими трасами та позбавити водіїв необхідності зупинятись для сплати різних мит на різних ділянках трас в країнах Євросоюзу. Замість цього на території ЄС централізовано платитиметься єдиний дорожній збір, який власники транспортних засобів зможуть сплачувати або за допомогою системи попередньої оплати, або через щомісячні відрахування.

Сума дорожнього збору залежатиме від кількості пройдених кілометрів та від ступеня шкоди, яку автомобіль завдає довкіллю, зазначила Булк. За її словами, доходи від зборів перераховуватимуться у бюджет країн, дорогами яких проїхав автомобіль.

Єврокомісія розраховує на досягнення угоди з цього питання між державами-членами ЄС до кінця 2019 року.

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури веде переговори з двома інвесторами, які готові як експеримент побудувати першу ділянку платних доріг в Україні.

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25 03 2017 19:40
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