Єврокомісія може подати до суду на дев'ятьох членів ЄС через забруднення повітря
Якщо не будуть зроблені кроки, які "без зволікання" приведуть до зменшення вмісту шкідливих речовин у повітрі до допустимого рівня, Єврокомісія звернеться з позовом до суду Євросоюзу, заявила комісар ЄС з питань екології та рибного лову Кармену Велла, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Deutsche Welle.
Після кризової зустрічі з міністрами навколишнього середовища Німеччини, Франції, Іспанії, Італії, Великобританії, Румунії, Угорщини, Чехії та Словаччини єврокомісар назвала недостатніми заходи, яких ці країни планують вжити проти забруднення повітря. Вона пояснила, що ці плани ще перевірятиуть.
Раніше Єврокомісія розпочала штрафну процедуру щодо дев'яти держав, звинувативши їх у порушенні законодавства ЄС у зв'язку з перевищенням рівня шкідливих речовин у повітрі. Третім етапом цієї процедури є подання позову до суду ЄС. Це відбувається, якщо після попереджень Брюсселя його вимоги залишаються невиконаними.
За даними ЄК, щороку в Євросоюзі лише наслідки забруднення повітря вмирають близько 400 тис. осіб.
Нагадаємо, що тисячі демонстрантів вийшли на вулиці містечка Керпен неподалік від Бонна у неділю, 5 листопада, щоб висловити протест проти вугільної енергетики. Кілька сотень активістів прорвалися на територію, де видобувається вугілля.
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