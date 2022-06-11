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Єврокомісія надасть Україні допомогу на 18 млрд євро

Європейська комісія представить пакет фінансової допомоги Україні на 2023 рік наступного тижня. Загальна сума допомоги складе 18 млрд євро.
Єврокомісія надасть Україні допомогу на 18 млрд євро Фото: з вільного доступу

Про це повідомляє прес-служба Єврокомісії.

Зазначається, що сьогодні президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн поспілкувалася з президентом України Володимиром Зеленським. Основна увага розмови була зосереджена на забезпеченні фінансової підтримки України на найближчі місяці.

"Президент фон дер Ляєн повідомила президента Зеленського, що цього тижня вона запропонує значний фінансовий пакет від ЄС у розмірі до 1,5 млрд євро на місяць на загальну суму до 18 млрд євро, що значною мірою сприятиме покриттю потреб України у фінансуванні на 2023 рік", - сказано у повідомленні.

Також повідомляється, що обидва лідери визнали важливість забезпечення передбачуваного та регулярного фінансування основних функцій держави. Так, підтримка у формі пільгових довгострокових позик із покриттям процентних витрат також сприятиме реформам України та її шляху до членства в ЄС.

Фон дер Ляєн також підтвердила, що ЄС продовжує надавати гуманітарну допомогу Україні, особливо взимку.

Лідери також обговорили важливість забезпечення експорту українського продовольства. Вони також поділилися планами щодо розширення пропускної спроможності доріг солідарності між Україною та ЄС, які досі використовувалися для транспортування переважної більшості українського сільськогосподарського та несільськогосподарський експорту з початку повномасштабної війни.

Президенти також обговорили посилення санкцій проти агресора і негативну роль підтримки Іраном агресії росії та способи відповіді.

Раніше повідомлялось, що Україна передала Болгарії список необхідного озброєння.

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06 11 2022 17:02
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