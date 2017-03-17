Єврокомісія незадоволена "Роттердамом +", повідомили Порошенку
Про це йдеться у листі Віце-президента Європейської Комісії Мароша Шефчовича, передає "Економічна правда".
У Єврокомісії нагадали, що прийняття закону про енергетичного регулятора, було одним із заходів, що дозволило ЄС надати наступні 600 млн. євро макрофінансової допомоги Україні.
"Через це зараз так важливо, щоб впровадження цього суттєвого закону розпочалося без подальших зволікань", - говориться у листі.
Єврокомісія згадала про формулу "Роттердам+" та поставила під сумнів професіоналізм членів НКРЕ.
"Суперечності щодо нещодавніх рішень енергетичного регулятора стосовно методологій встановлення цін на вугілля та розрахунку плати за приєднання до електромережі свідчать про те, яке велике значення має не лише незалежність, але й професіоналізм і довіра до енергетичного регулятора для залучення таких нагально потрібних інвестицій в економіку України", - йдеться у листі.
Нагадаємо, що раніше Європейська комісія схвалила виділення другого траншу макрофінансової допомоги для України в розмірі 600 млн євро.
Відтак, загальна сума допомоги, яку ЄС надає Україні з 2014 року, складе 2,81 млрд євро.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат