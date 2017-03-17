Єврокомісія незадоволена "Роттердамом +", повідомили Порошенку

Європейська Комісія висловила президенту Петру Порошенку та прем’єр-міністру Володимиру Гройсману своє незадоволення затягуванням імплементації законопроекту про створення прозорого енергорегулятора

Про це йдеться у листі Віце-президента Європейської Комісії Мароша Шефчовича, передає "Економічна правда".

У Єврокомісії нагадали, що прийняття закону про енергетичного регулятора, було одним із заходів, що дозволило ЄС надати наступні 600 млн. євро макрофінансової допомоги Україні.

"Через це зараз так важливо, щоб впровадження цього суттєвого закону розпочалося без подальших зволікань", - говориться у листі.

Єврокомісія згадала про формулу "Роттердам+" та поставила під сумнів професіоналізм членів НКРЕ.

"Суперечності щодо нещодавніх рішень енергетичного регулятора стосовно методологій встановлення цін на вугілля та розрахунку плати за приєднання до електромережі свідчать про те, яке велике значення має не лише незалежність, але й професіоналізм і довіра до енергетичного регулятора для залучення таких нагально потрібних інвестицій в економіку України", - йдеться у листі.

Нагадаємо, що раніше Європейська комісія схвалила виділення другого траншу макрофінансової допомоги для України в розмірі 600 млн євро.

Відтак, загальна сума допомоги, яку ЄС надає Україні з 2014 року, складе 2,81 млрд євро.