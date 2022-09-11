Єврокомісія оголосила план надання Україні до €18 млрд макрофіну у 2023 році

Допомога буде надана у формі пільгових кредитів, які виплачуватимуться регулярними частинами, починаючи з 2023 року.

Європейська комісія 9 листопада запропонувала безпрецедентний пакет підтримки для України у розмірі до 18 мільярдів євро на 2023 рік.

"Ця стабільна, регулярна та передбачувана фінансова допомога – в середньому 1,5 млрд євро на місяць – допоможе покрити значну частину короткострокових потреб України у фінансуванні на 2023 рік, які українська влада та Міжнародний валютний фонд оцінюють у 3-4 млрд євро на місяць", – заявили в Єврокомісії.

Підтримка, запропонована ЄС, має бути доповнена аналогічними зусиллями інших великих донорів для того, щоб покрити всі потреби України у фінансуванні на 2023 рік.

Як зазначається, завдяки цим коштам Україна зможе продовжувати виплачувати заробітні плати та пенсії, а також підтримувати роботу основних державних служб, таких як лікарні, школи та житло для переселенців. Це також дозволить державі забезпечити макроекономічну стабільність та відновити критично важливу інфраструктуру, зруйновану росією.

Підтримка має супроводжуватися реформами, спрямованими на подальше зміцнення верховенства права, належного врядування, боротьбу з шахрайством та корупцією в Україні.