Єврокомісія оштрафувала Mastercard на 570 млн євро
"Європейська Комісія оштрафувала Mastercard на 570 566 000 євро через обмеження можливостей для торговців скористатися кращими умовами, запропонованими банками в інших місцях єдиного ринку, в порушення антимонопольних правил ЄС", - йдеться у повідомленні пресс-служби ЄК, повідомляє "Європейська правда".
Єврокоміся у 2013 році відкрила розслідування, яке показало, що через міжнародні правила еквайрингу Mastercard роздрібні продавці платили більше за банківські послуги, щоб отримувати платежі за картками, ніж якби вони були вільні у пошуках інших подібних послуг. Це призвело до зростання цін для роздрібних продавців і споживачів, до бмеженою транскордонної конкуренції і до штучної сегментації єдиного ринку.
Mastercard є другою за розміром платіжною системою в Європейській економічній зоні (EEA) з точки зору видачі споживчих карток та вартості операцій.
"Європейські споживачі використовують платіжні картки щодня, коли вони купують їжу або одяг або роблять покупки в Інтернеті. Забороняючи торговцям шукатии кращі умови, що пропонуються банками інших держав-членів, правила Mastercard штучно підвищували витрати на карткові платежі, завдаючи шкоди споживачам і роздрібним торговцям в ЄС", - заявила єврокомісар з питань конкуренції Маргрете Вестагер.
Карткові платежі відіграють ключову роль на єдиному ринку ЄС, як для внутрішніх операцій, так і для платежів за кордоном або через Інтернет. Європейські споживачі та підприємства проводять більше половини своїх безготівкових розрахунків через картки.
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