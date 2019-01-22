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Єврокомісія оштрафувала Mastercard на 570 млн євро

Mastercard є другою за розміром платіжною системою в Європейській економічній зоні
Європейська комісія оштрафувала платіжну систему Mastercard на 570 млн євро за порушення антимонопольних правил ЄС.
Єврокомісія оштрафувала Mastercard на 570 млн євро Фото: plusworld.ru

"Європейська Комісія оштрафувала Mastercard на 570 566 000 євро через обмеження можливостей для торговців скористатися кращими умовами, запропонованими банками в інших місцях єдиного ринку, в порушення антимонопольних правил ЄС", - йдеться у повідомленні пресс-служби ЄК, повідомляє "Європейська правда".

Єврокоміся у 2013 році відкрила розслідування, яке показало, що через міжнародні правила еквайрингу Mastercard роздрібні продавці платили більше за банківські послуги, щоб отримувати платежі за картками, ніж якби вони були вільні у пошуках інших подібних послуг. Це призвело до зростання цін для роздрібних продавців і споживачів, до бмеженою транскордонної конкуренції і до штучної сегментації єдиного ринку.

Mastercard є другою за розміром платіжною системою в Європейській економічній зоні (EEA) з точки зору видачі споживчих карток та вартості операцій.

"Європейські споживачі використовують платіжні картки щодня, коли вони купують їжу або одяг або роблять покупки в Інтернеті. Забороняючи торговцям шукатии кращі умови, що пропонуються банками інших держав-членів, правила Mastercard штучно підвищували витрати на карткові платежі, завдаючи шкоди споживачам і роздрібним торговцям в ЄС", - заявила єврокомісар з питань конкуренції Маргрете Вестагер.

Карткові платежі відіграють ключову роль на єдиному ринку ЄС, як для внутрішніх операцій, так і для платежів за кордоном або через Інтернет. Європейські споживачі та підприємства проводять більше половини своїх безготівкових розрахунків через картки.

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22 01 2019 14:16
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