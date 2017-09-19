Єврокомісія перевірить порушення прав пасажирів Ryanair через скасування рейсів

Рішення про скасування рейсів було пов'язано з плутаниною з відпустками пілотів

Європейська Комісія має намір перевірити ірландську авіакомпанію Ryanair щодо порушення прав пасажирів після скасування понад двох тисяч рейсів.

Нещодавно авіаперевізник скасував близько 2 100 рейсів до кінця жовтня. На цей момент компанія оприлюднила список скасованих рейсів до 28 вересня. У Єврокомісії заявили, що авіакомпанія повинна компенсувати збитки пасажирам, повідомляє DW.

"Всі пасажири, чиї рейси скасовано, мають вичерпний набір прав у відповідності із законодавством ЄС", - заявила єврокомісар з питань транспорту Віолетта Булк.

У Ryanair повідомили, що рішення про скасування рейсів було пов'язано з плутаниною з відпустками пілотів.

"Ми даємо пілотам більше вихідних у наступні чотири місяці", - повідомив глава авіакомпанії Майкл О'Лірі. За його словами, усім пасажирам, які мають на це право, виплатять компенсації.

Глава Ryanair зазначив, що загалом рейси було скасовано для 400 тис. пасажирів, що може призвести до збитків на суму не більше 25 млн євро.

Нагадаємо, що Ryanair скасував від 40 до 50 рейсів в день на найближчі шість тижнів, щоб дати співробітникам можливість сходити у відпустку після пікового літнього сезону.