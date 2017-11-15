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Єврокомісія планує порушити нові справи проти Google

Протягом 2015-2016 років Єврокомісія вже пред'явила Google кілька претензій
Єврокомісія планує порушити нові справи проти американської корпорації Google.
Єврокомісія планує порушити нові справи проти Google Фото: pdp.net.ua

"Відносно Google будуть порушені нові справи", - повідомила єврокомісар з питань конкуренції Маргрет Вестагер, повідомляє ПРАЙМ.

Протягом 2015-2016 років Єврокомісія пред'явила Google кілька претензій. Зокрема, в квітні 2015 року Єврокомісія звинуватила компанію в тому, що вона віддає пріоритет власним пошуковим онлайн-сервісам і обмежує права конкурентів і споживачів.

У липні того ж року ЄК заявила, що Google зловживає своїм лідируючим положенням, пропонуючи деякі зі своїх інструментів онлайн-реклами, зокрема, порівняння цін, при пошуку на сторонніх веб-сайтах. Компанія надала ЄК відповідь на ці звинувачення, повністю відкинувши їх.

Нагадаємо, що Європейська комісія оштрафувала Google на 2,42 млрд євро за порушення антимонопольного законодавства Євросоюзу.

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15 11 2017 21:53
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