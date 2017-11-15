Єврокомісія планує порушити нові справи проти Google
"Відносно Google будуть порушені нові справи", - повідомила єврокомісар з питань конкуренції Маргрет Вестагер, повідомляє ПРАЙМ.
Протягом 2015-2016 років Єврокомісія пред'явила Google кілька претензій. Зокрема, в квітні 2015 року Єврокомісія звинуватила компанію в тому, що вона віддає пріоритет власним пошуковим онлайн-сервісам і обмежує права конкурентів і споживачів.
У липні того ж року ЄК заявила, що Google зловживає своїм лідируючим положенням, пропонуючи деякі зі своїх інструментів онлайн-реклами, зокрема, порівняння цін, при пошуку на сторонніх веб-сайтах. Компанія надала ЄК відповідь на ці звинувачення, повністю відкинувши їх.
Нагадаємо, що Європейська комісія оштрафувала Google на 2,42 млрд євро за порушення антимонопольного законодавства Євросоюзу.
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