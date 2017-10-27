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Єврокомісія погодилась дати Україні гроші на реформування судової системи

Сума угоди - 52,5 млн євро
Україна і Європейський Союз підписали угоду про фінансування програми підтримки реформ щодо розвитку верховенства права.
Єврокомісія погодилась дати Україні гроші на реформування судової системи Фото: google.com

Відповідну угоду підписали перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів і глава групи підтримки України Європейської комісії Петер Вагнер, інформують "Українські Новини".

Угода передбачає фінансування Єврокомісією програми на 52,5 млн євро, яка включає заходи щодо реформування системи верховенства права в Україні.

Так, кошти Євросоюзу будуть спрямовані на підтримку судової реформи, зокрема системи правосуддя, виконання судових рішень, поліпшення доступу до системи правосуддя, держреєстрів, введення санкцій, а також на підтримку правоохоронної системи, зокрема реформування поліції.

У 2016 році згідно з рейтингом Міжнародної незалежної організація World Justice Project, Україна зайняла 78-е місце з 113 країн у світовому рейтингу за рівнем верховенства права.

Нагадаємо, голова фракції "Блок Петра Порошенка" у Верховній Раді Артур Герасимов стверджує, що законопроект про створення Антикорупційного суду буде ухвалений Радою до кінця 2017 року.

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