Єврокомісія погодилась дати Україні гроші на реформування судової системи
Відповідну угоду підписали перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів і глава групи підтримки України Європейської комісії Петер Вагнер, інформують "Українські Новини".
Угода передбачає фінансування Єврокомісією програми на 52,5 млн євро, яка включає заходи щодо реформування системи верховенства права в Україні.
Так, кошти Євросоюзу будуть спрямовані на підтримку судової реформи, зокрема системи правосуддя, виконання судових рішень, поліпшення доступу до системи правосуддя, держреєстрів, введення санкцій, а також на підтримку правоохоронної системи, зокрема реформування поліції.
У 2016 році згідно з рейтингом Міжнародної незалежної організація World Justice Project, Україна зайняла 78-е місце з 113 країн у світовому рейтингу за рівнем верховенства права.
Нагадаємо, голова фракції "Блок Петра Порошенка" у Верховній Раді Артур Герасимов стверджує, що законопроект про створення Антикорупційного суду буде ухвалений Радою до кінця 2017 року.
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