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Єврокомісія попередила Польщу та Угорщину про можливість скорочення фінансування ЄС

27 лідерів Євросоюзу зможуть вирішити питання скорочення інвестицій в Польщу
Європейський комісар з питань бюджету та людських ресурсів Гюнтер Етінгер заявив, що недотримання Польщею та Угорщиною верховенства права може спричинити фінансові наслідки для обох країн.
Єврокомісія попередила Польщу та Угорщину про можливість скорочення фінансування ЄС Фото: Михайло Гема / iPress.ua

Дана заява прозвучала перед самітом лідерів Євросоюзу в Брюсселі, де буде обговорюватися бюджет ЄС на 2021-2027 роки.

"Деякі країни пропонують зв'язок між нашою системою цінностей і бюджетом ЄС", - зауважив єврокомісар, повідомляє "Європейська правда".  

Також Етінгер додав, що для даного зв’язку необхідне не тільки законне рішення, але й політичне.

Наголошується, що на саміті в Брюсселі 27 лідерів Євросоюзу зможуть вирішити питання скорочення інвестицій в Польщу, якщо країна продовжить недотримання верховенства права.

"Однак якщо ви поступитеся і зосередитесь на системі цінностей та верховенстві права, ми готові до солідарності", - підкреслив єврокомісар.

Нагадаємо, 29 січня прем’єр-міністр Польщі Матуеш Моравецький заявив, що Варшава не розглядатиме варіант припинити членство в Європейському Союзі, незважаючи на серйозні суперечки щодо реформи судочинства з Європейською комісією.

Раніше президент Європейської Ради Дональд Туск дорікнув націонал-консерваторам з польської урядової партії "Право і Справедливість", що вони мають меркантильне ставлення до Європейського Союзу.

Наприкінці грудня минулого року Єврокомісія почала процедуру запровадження санкцій щодо Польщі через судову реформу. Однак польський уряд аргументує, що хоче зламати структуру влади, яка залишилася ще з комуністичних часів. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький, який очолив уряд країни з 11 грудня 2017 року, виступив на захист судової реформи.

Як повідомлялось, 15 листопада  Європейський парламент прийняв резолюцію, яка передбачає введення санкцій ЄС проти Польщі. Мова йде про застосування ст. 7 договору про Європейський союз, згідно з якою Польщу можуть позбавити права голосу в Раді ЄС.  Євродепутати вважають, що Варшава відходить від норм демократії та правової держави.

7 грудня Європейська комісія подала в Суд Євросоюзу на Чехію, Угорщину і Польщу через недотримання ними юридичних зобов'язань з розселення біженців.

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23 02 2018 14:22
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