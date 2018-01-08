Єврокомісія попередила про зовнішнє втручання у європейські вибори

Комісар висловив стурбованість з приводу того, що іноземний вплив буде поширюватися через соціальні мережі

Єврокомісар з питань безпеки Джуліан Кінг закликав усі країни-члени Європейського Союзу серйозно сприймати загрозу зовнішнього втручання напередодні майбутніх європейських виборів у 2019 році.

Із таким закликом Кінг виступив у інтерв’ю виданням медіагрупи Funke, повідомляє Deutsche Welle.

Комісар висловив стурбованість з приводу того, що іноземний вплив буде поширюватися через соціальні мережі, як це відбулося у випадку російського втручання у президентські вибори в 2016 році у США та в рамках референдуму щодо Угоди про асоціацію України та ЄС.

"Всі держави-члени повинні серйозно ставитися до загрози демократичному процесу і інституціям, які становлять кібератаки і кампанії з дезінформації, вони повинні мати національні плани щодо запобігання", - сказав Кінг.

"Ми повинні зупинити зусилля державних і недержавних суб'єктів з підриву нашої демократичної системи та використання цього проти нас", - додав Кінг.

Маніпуляції хакерів, які намагаються вплинути на вибори за допомогою цілеспрямованих інтернет-кампаній або поширення "фейкових новин", можуть бути тонкими і дуже шкідливими, застеріг він.

Також, Європейська комісія запропонувала концепцію створення контрольованих центрів, а також короткострокові заходи, які можна вжити для покращення процесу обробки заяв від біженців, які прибули на територію ЄС.

Додамо, Департамент юстиції США висунув звинувачення 12 співробітникам військової розвідки РФ за хакерську діяльність під час президентської виборчої кампанії в 2016 році.

Нагадаємо, що спеціальний прокурор США Роберт Мюллер висунув обвинувачення 13 громадянам Росії у втручанні в вибори президента Сполучених Штатів.

Щонайменше в 21 американському штаті було підтверджено хакерське втручання з боку Росії в період президентських виборів у США позаминулого року.

Раніше Міністерство внутрішньої безпеки США і ФБР заявили, що уряд Росії причетний до організації серії кібератак на системи критичної інфраструктури США.