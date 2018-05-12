Єврокомісія представила план протидії російській дезінформації

У Брюсселі хочуть, щоб технологічні гіганти погодились активізувати зусилля, спрямовані на видалення неправдивого чи незаконного контенту

Єврокомісія запропонувала збільшити витрати на боротьбу з фейковими новинами в Інтернеті, створивши з березня 2019 року систему швидкого сповіщення, щоб якнайшвидше попереджати уряди та спонукати технологічні компанії до боротьби з дезінформацією.

"Існують міцні докази, які вказують на те, що Росія є основним джерелом дезінформації в Європі. Дезінформація є частиною російської військової доктрини та частиною стратегії з розколу та ослаблення Заходу", - сказав віце-президент Єврокомісії з єдиного цифрового ринку Андрус Ансіп, повідомляє Reuters.

Європейська комісія хоче попросити соціальні медіа-платформи, зокрема Facebook, Twitter і Google, надавати щомісячні звіти про кампанії з дезінформації, які проводить Росія, напередодні виборів до Європарламенту в травні наступного року. У Брюсселі хочуть, щоб технологічні гіганти погодились активізувати зусилля, спрямовані на видалення неправдивого чи незаконного контенту (розпалювання ненависті, екстремізм та онлайн-продаж контрафактної продукції).

Комісія також хоче, щоб повідомлення, що автоматично поширюються машинами або ботами, були позначені як такі.

План передбачає збільшення бюджету зовнішньополітичної служби ЄС на стратегічні комунікації з 1,9 мільйона євро цього року до 5 мільйонів євро наступного року.

Протягом двох років персонал з протидії дезінформації планують збільшити на 50-55 осіб. Зараз у робочій групі "Схід" на умовах повної зайнятості працюють 14 людей, пише DW.

Минулого року Facebook зізнався, що "фабрикa тролів" у Санкт-Петербурзі використовувалa соціальну мережу, щоб намагатися впливати на виборців США за місяці до та після виборів 2016 року, пишучи на гострі теми, створюючи події та купуючи рекламу. Twitter також опублікував мільйони твітів для підтвердження спроб політичного втручання Росії.

Додамо, що Вашингтон направив 40 млн доларів по лінії міжвідомчого установи Центр глобального взаємодії (Global Engagement Center) на "протидію дезінформації і пропаганді, поширюваним іноземними державами за кордоном".