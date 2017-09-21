Єврокомісія про ситуацію в Каталонії: Ми поважаємо Конституцію Іспанії

У Єврокомісії заявили про величезну повагу до Конституції Іспанії та законів країни, коментуючи таким чином свою позицію щодо референдуму про незалежність в Каталонії.

"Ми маємо поважати іспанську Конституцію. Ми, звісно, маємо поважати всі Конституції наших держав-членів. І такі питання мають вирішуватися відповідно до конституцій кожної держави-члена (ЄС - Ред.)", - заявив речник Європейської комісії Маргаритіс Схінас, відповідаючи на численні питання щодо референдуму, арештів та інших дій, які зараз відбуваються в Іспанії, наголосивши на тому, що позиція ЄК щодо цього питання не є новою, пише "Європейська правда".

Також, коли Схінаса запитали, чи закликає ЄК до того, щоб рішення було знайдено в рамках Конституції, він відповів: "Ні, я цього не казав. Я лише повторив, що ми повністю поважаємо Конституцію Іспанії".

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Загострення конфлікту між владою Іспанії та Каталонії триває вже декілька днів після того, як 7 вересня уряд Іспанії заблокував референдум, на якому автономне співтовариство очікувало здобути незалежність.

Як результат, представники місцевої влади Каталонії у суботу, 16 вересня, вийшли на мітинги. Демонтрації на підтримку референдуму підтриумють також місцеві жителі, виходячи на вулиці. Сьогодні на вулицях Барселони нарахували близько тисячі осіб, які вимагали звільнення затриманих каталонських чиновників.

В свою чергу, вчора Іспанія взяла на себе контроль над фінансами Каталонії, щоб запобігти використанню коштів для проведення референдуму.

Раніше влада Іспанії пообіцяла, що членам парламенту та урядам іспанського регіону Каталонія будуть пред'явлені кримінальні обвинувачення. А також наказала поліції конфіскувати урни для голосування, виборчі листівки та інші предмети, які можуть бути використані на референдумі.

Зокрема, вчора іспанська поліція затримала 12 людей під час обшуків в офісах регіонального уряду Каталонії, які проводилися для пошуку документації, що стосується запланованого референдуму про незалежність. Згодом уряд Іспанії фактично призупинив автономію Каталонії і ввів надзвичайний стан в регіоні.