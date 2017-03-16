Єврокомісія прийняла рішення виділити 600 млн євро допомоги для України

Європейська комісія схвалила виділення другого траншу макрофінансової допомоги для України в розмірі 600 млн євро.

З цією виплатою загальна сума макрофінансової допомоги, яку ЄС надає Україні з 2014 року, складе 2,81 млрд євро, що є найбільшим обсягом макрофінансової допомоги, яку Євросоюз виділив для країни, що не є його членом, йдеться в офіційному прес-релізі Єврокомісії.

Макродопомогу Україна зможе отримати наприкінці березня або на початку квітня 2017 року. Макрофінансова допомога надається Україні протягом 2,5 років, до 4 січня 2018 року.

"Тому дуже важливо, щоб Україна здійснювала всі необхідні заходи, погоджені з ЄС, своєчасно, щоб гарантувати, що виплата може здійснюватися в межах передбачених строків", - йдеться у повідомленні.

"Україна зробила величезну роботу зі стабілізації та реформування економіки, попри збройний конфлікт, що розгортається на її землі. Ми хочемо побачити позитивну динаміку реформ в Україні. Своїми виплатами, затвердженими сьогодні щодо другого траншу в розмірі 600 мільйонів євро для України, ЄС підтверджує свою давню прихильність підтримати Україну в її зусиллях з підтримки стабільності та забезпечення економічного підйому в країні", - заявив віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, інформує "Європейська правда".

"В Єврокомісії очікують, що закон про скасування мораторію на експорт необробленої деревини буде прийнято без затримок", - заявила представник Єврокомісії на прес-конференції в Брюсселі, коли її запитали, чи виконала Україна необхідні умови для отримання траншу.

Нагадаємо, що глава представництва ЄС в Україні Х'ю Мінгареллі заявив, що Європейський Союз планує виділити Україні 600 млн євро в найближчі тижні.