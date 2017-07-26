Єврокомісія стурбована через нові санкції США проти Росії
Американський законопроект про санкції був темою презентації президента Єврокомісії Жан-Клода Юнкера і віце-президента Юркі Катайнена і обговорювався на колегії комісарів у середу, 26 липня, йдеться у повідомленні Єврокомісії.
"Єврокомісари висловили стурбованість можливим негативним впливом закону на енергетичну незалежність ЄС", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що хоча низка зауважень ЄС були враховані, все ж закон може призвести і до негативних наслідків.
"Хоча комісари підкреслили важливість режиму санкцій проти Росії та його суворої реалізації, вони висловили стурбованість можливими негативними політичними наслідками законопроекту", - заявили у ЄК.
"ЄС повністю налаштований на режим санкцій в Росії, однак єдність G7 щодо санкцій і тісна координація між союзниками є основою для забезпечення повного здійснення Мінських угод. Законопроект США може мати непередбачені однобічні наслідки, які впливають на інтереси енергетичної безпеки ЄС", - заявив Жан-Клод Юнкер.
"Тому сьогодні Комісія зробила висновок, що якщо наші занепокоєння будуть недостатньо враховані, ми будемо готові належним чином відреагувати вже в найближчі дні. "Америка в першу чергу" не може означати, що інтереси Європи – в останню чергу", - наголосив президент Єврокомісії.
Нагадаємо, що Палата представників Конгресу США прийняла законопроект про введення нових санкцій проти Росії, Ірану та Північної Кореї.
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