Єврокомісія відкрила справу проти Польщі, Угорщини та Чехії через відмову приймати біженців

У відомстві зазначили, що країни порушили свої юридичні зобов'язання

Європейська комісія розпочала процедуру притягнення до відповідальності проти Польщі, Угорщини та Чехії через відмову цих країн приймати мігрантів відповідно до квот ЄС.

Єврокомісія нагадує, що в останні місяці вона неодноразово зверталася до держав-членів, які відмовились виконувати рішення ЄС про розселення біженців. Однак Польща, Угорщина та Чехія, порушивши свої юридичні зобов’язання, не здійснили необхідних заходів.

"На цьому тлі, як зазначалося у попередньому звіті про переселення, комісія вирішила розпочати процедуру притягнення до відповідальності проти цих трьох держав-членів", - ідеться у прес-релізі Європейської комісії.

Нагадаємо, Польща готова до конфронтації з Європейським союзом, якщо її будуть змушувати до прийому біженців в рамках квот.

Європейський Союз назвав червень крайнім терміном для Польщі, Австрії та Угорщини, до якого вони повинні почати приймати свою квоту мігрантів з Італії та Греції.

Зазначимо, разом з Угорщиною та Австрією, Польща - одна з трьох країн-членів ЄС, яка не прийняла жодного біженця.

У вересні 2015 року Євросоюз запланував розмістити до 160 000 біженців з переповнених таборів в Греції та Італії до країн-членів ЄС протягом двох років, згодом знизивши цю цифру до 40 000. Однак Польща відмовилась пустити в країну призначені їй 6200 осіб.