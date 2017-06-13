Єврокомісія відкрила справу проти Польщі, Угорщини та Чехії через відмову приймати біженців
Єврокомісія нагадує, що в останні місяці вона неодноразово зверталася до держав-членів, які відмовились виконувати рішення ЄС про розселення біженців. Однак Польща, Угорщина та Чехія, порушивши свої юридичні зобов’язання, не здійснили необхідних заходів.
"На цьому тлі, як зазначалося у попередньому звіті про переселення, комісія вирішила розпочати процедуру притягнення до відповідальності проти цих трьох держав-членів", - ідеться у прес-релізі Європейської комісії.
Нагадаємо, Польща готова до конфронтації з Європейським союзом, якщо її будуть змушувати до прийому біженців в рамках квот.
Європейський Союз назвав червень крайнім терміном для Польщі, Австрії та Угорщини, до якого вони повинні почати приймати свою квоту мігрантів з Італії та Греції.
Зазначимо, разом з Угорщиною та Австрією, Польща - одна з трьох країн-членів ЄС, яка не прийняла жодного біженця.
У вересні 2015 року Євросоюз запланував розмістити до 160 000 біженців з переповнених таборів в Греції та Італії до країн-членів ЄС протягом двох років, згодом знизивши цю цифру до 40 000. Однак Польща відмовилась пустити в країну призначені їй 6200 осіб.
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