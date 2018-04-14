Єврокомісія вважає Туреччину не готовою до вступу в ЄС
Саме таку оцінку містить підготовлена в Брюсселі нова доповідь щодо євроінтеграційного розвитку низки країн, повідомляє в суботу, 14 квітня, DW з посиланням на німецьке видання Welt am Sonntag.
У попередньому повідомленні видання вказується, зокрема, на виявлені єврокомісарами істотний регрес, що спостерігається в Туреччині щодо низки питань. Ідеться насамперед про правову державу, свободу слова, незалежність органів юстиції та адміністративну реформу.
"Туреччина зробила значні кроки в напрямку від ЄС", – зазначається в доповіді, фрагменти з якої цитують журналісти.
За теперішніх обставин не йдеться про те, щоб "відкрити нову сторінку" в переговорах щодо вступу Туреччини до ЄС, наголошують автори доповіді. Щоб змінити ситуацію, Анкарі треба передусім подолати нинішню "негативну тенденцію". Першочерговим у цьому списку є скасування надзвичайного стану, запровадженого після спроби військового перевороту 2016 року. Так само треба покласти край ослабленню ефективного розподілу гілок влади, зазначається в повідомленні.
Єдиним пунктом, що викликав схвальний відгук з боку аналітиків Єврокомісії, була турецька економіка. Її названо в доповіді "добре розвиненою".
Нагадаємо, Туреччина отримала статус країни-кандидата на членство в ЄС у грудні 1999 року. У січні 2018 року Ердоган заявив, що Туреччина втомилася від процесу вступу в ЄС, і вона не може прийняти, що її зусилля блокуються.
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