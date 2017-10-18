Єврокомісія виділила €118 млн на захист громадян від тероризму

Заходи спрямовані на усунення вразливостей, виявлених під час нещодавніх атак, і спрямовані на захист громадських просторів, та допоможуть позбавити терористів можливості діяти

Єврокомісія представила низку оперативних та практичних заходів для кращого захисту громадян ЄС від терористичних нападів із використанням автомобілів та інших "низькотехнологічних" ресурсів.

Про це йдеться у заяві на сайті ЄК.

Заходи спрямовані на усунення вразливостей, виявлених під час нещодавніх атак, і спрямовані на захист громадських просторів, та допоможуть позбавити терористів можливості діяти.

Серед запропонованих заходів - додаткове фінансування та тренінги для поліпшення співпраці між поліцією та приватними охоронними фірмами, які працюють в торгових центрах або на концертах та інших масових заходах.

Брюссель також хоче переглянути правила щодо продажу матеріалів, з яких можна виготовити бомбу, щоб екстремістам було складніше отримати інгредієнти.

Щоб допомогти захистити громадські простори та підвищити обізнаність щодо потенційних небезпек, Єврокомісія виділила 118,5 мільйонів євро на фінансування проекту цього року та у 2018 році.

Єврокомісія також сподівається на посилення співробітництва ЄС з Алжиром, Єгиптом, Ізраїлем, Йорданією, Ліваном, Марокко, Тунісом та Туреччиною, зокрема для забезпечення передачі персональних даних для боротьби зі злочинністю.

Комісія також пропонує посилити зовнішню діяльність ЄС щодо боротьби з тероризмом, в тому числі через Європол, і рекомендує ЄС відкрити переговори щодо перегляду угоди про реєстрацію повітряних суден з Канадою.

Нагадаємо, на початку жовтня у Франції міністр внутрішніх справ Жерар Коллон заявив про вкрай високий рівень загрози терактів.