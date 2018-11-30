Єврокомісія виділила Україні €500 млн макрофінансової допомоги

Європейська комісія схвалила виділення Україні 500 млн євро першого траншу макрофінансової допомоги.

"Європейська комісія від імені ЄС сьогодні схвалила виділення перших 500 млн євро нової програми макрофінансової допомоги Україні", - повідомляють на сайті Єврокомісії, інформує LB.ua.

Україна виконала свої політичні зобов'язання для отримання першого траншу, що ЄС вважає важливим свідченням продовження реформ у країні, незважаючи на поточну ситуацію з безпекою і майбутні вибори.

Загалом нова програма макрофінансової допомоги розрахована на 1 млрд євро. Після виплати першого траншу сума наданої з 2014 року допомоги Україні від ЄС складе 3,3 млрд євро.

Додамо, це третій пакет фінансової допомоги ЄС Києву з 2014 року. Перший транш допомоги ЄС Україні на суму 1,6 мільярда євро надійшов Україні у 2014 році. Другий транш на 1,8 мільярдів євро — у 2015 році.