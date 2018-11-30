Єврокомісія виділила Україні €500 млн макрофінансової допомоги
"Європейська комісія від імені ЄС сьогодні схвалила виділення перших 500 млн євро нової програми макрофінансової допомоги Україні", - повідомляють на сайті Єврокомісії, інформує LB.ua.
Україна виконала свої політичні зобов'язання для отримання першого траншу, що ЄС вважає важливим свідченням продовження реформ у країні, незважаючи на поточну ситуацію з безпекою і майбутні вибори.
Загалом нова програма макрофінансової допомоги розрахована на 1 млрд євро. Після виплати першого траншу сума наданої з 2014 року допомоги Україні від ЄС складе 3,3 млрд євро.
Додамо, це третій пакет фінансової допомоги ЄС Києву з 2014 року. Перший транш допомоги ЄС Україні на суму 1,6 мільярда євро надійшов Україні у 2014 році. Другий транш на 1,8 мільярдів євро — у 2015 році.
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