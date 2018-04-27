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Єврокомісія вимагає від соціальних мереж позбавитись фейкових новин

Влада ЄС взялася за соціальні мережі через фейкові новини
Соціальні мережі повинні припинити практику поширення на своїх платформах фейкових новин.
Єврокомісія вимагає від соціальних мереж позбавитись фейкових новин Фото: ЕРА

Про це йдеться у відповідній інструкції Європейської Комісії (ЄК), пише DW.

Згідно з цим документом, у разі, якщо соціальним мережам не вдасться викорінити фейкові новини, Європейський Союз може вдатися до подальших відповідних заходів для боротьби з дезінформацією в соцмережах.

У Євросоюзі очікують від платформ розроблення Кодексу практики саморегулювання до липня поточного року. Ця програма покликана боротися з дезінформацією в соцмережах.

"Ми очікуватимемо очевидних результатів, які можна буде оцінити, до жовтня цього року. І тоді, у разі необхідності, у грудні ми вирішимо, чи вважаємо доречним ухвалення додаткових заходів", - цитує видання єврокомісара з питань цифрової економіки Марію Габріель.

Водночас Парламентська асамблея Ради Європи визначила фейкові новини складовою гібридних воєн, які призводять до реальних втрат. Серед інших складників нової війни - атаки на кібернетичні мережі, порушення комунікацій. У резолюції ПАРЄ наводиться приклад застосування практики гібридної війни Росією на Донбасі.

Нагадаємо, що понад 61% українців не бажають брати участь у навчальних курсах щодо підвищення власної медіаграмотності, причому 30% жителів визнають свою нездатність відрізняти якісну інформацію від фейків.

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27 04 2018 07:22
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