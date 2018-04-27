Єврокомісія вимагає від соціальних мереж позбавитись фейкових новин
Про це йдеться у відповідній інструкції Європейської Комісії (ЄК), пише DW.
Згідно з цим документом, у разі, якщо соціальним мережам не вдасться викорінити фейкові новини, Європейський Союз може вдатися до подальших відповідних заходів для боротьби з дезінформацією в соцмережах.
У Євросоюзі очікують від платформ розроблення Кодексу практики саморегулювання до липня поточного року. Ця програма покликана боротися з дезінформацією в соцмережах.
"Ми очікуватимемо очевидних результатів, які можна буде оцінити, до жовтня цього року. І тоді, у разі необхідності, у грудні ми вирішимо, чи вважаємо доречним ухвалення додаткових заходів", - цитує видання єврокомісара з питань цифрової економіки Марію Габріель.
Водночас Парламентська асамблея Ради Європи визначила фейкові новини складовою гібридних воєн, які призводять до реальних втрат. Серед інших складників нової війни - атаки на кібернетичні мережі, порушення комунікацій. У резолюції ПАРЄ наводиться приклад застосування практики гібридної війни Росією на Донбасі.
Нагадаємо, що понад 61% українців не бажають брати участь у навчальних курсах щодо підвищення власної медіаграмотності, причому 30% жителів визнають свою нездатність відрізняти якісну інформацію від фейків.
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