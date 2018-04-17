Єврокомісія запропонує додати відбитки пальців в усі ID-картки країн ЄС
Про це заявив єврокомісар з питань міграції, внутрішніх справ і громадянства Дімітріс Аврамопулос в інтерв’ю німецькому виданню Welt.
Брюссель у вівторок представить пропозиції, згідно з якими планується, що ідентифікаційні картки у всіх державах-членах ЄС обов'язково міститимуть цифровий відбиток пальців та інші біометричні дані законного власника.
"Ми повинні закручувати гайки доти, поки більше не буде місця для терористів або злочинців, і не буде коштів для здійснення нападів. Це означає, що вони повинні бути позбавлені доступу до грошей, підроблених документів, зброї і вибухових речовин, і щоб вони не могли перетнути наші кордони непоміченими", - сказав Аврамопулос.
На цей час, внесення відбитків пальців у документ, що посвідчує особу, в більшості країн є добровільним рішенням, а, наприклад, у Великій Британії взагалі немає ID-карт.
Нагадаємо, що Рада ЄС схвалила впровадження нової системи реєстрації в'їзду та виїзду на зовнішніх кордонах Шенгенської зони.
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