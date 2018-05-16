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Єврокомісія запропонувала посилити візову інформаційну систему ЄС

Зміни дозволять проводити більш глибокі перевірки документів на отримання візи
Єврокомісія запропонувала модернізувати візову інформаційну систему (ВІС) – базу даних, що містить інформацію про людей, які звертаються за шенгенськими візами.
Єврокомісія запропонувала посилити візову інформаційну систему ЄС Фото: РБК

Пропоновані зміни стали реакцією на виклики, пов’язані з безпекою та міграцією, а також спрямовані на покращення управління зовнішніми кордонами ЄС, повідомляє сайт Єврокомісії.

Зміни дозволять проводити більш глибокі перевірки документів на отримання візи; закриють інформаційні прогалини в галузі безпеки через покращення обміну інформацією між державами-членами; забезпечать повну сумісність з іншими базами даних ЄС.

"Міграційна ситуація в ЄС та сусідніх з ним країнах залишається відносно стабільною. Але недавній розвиток подій вимагає нашої пильності, постійних зусиль щодо координації", - заявив єврокомісар з питань міграції та внутрішніх справ Дімітріс Аврамопулос.

"Ми маємо намір модернізувати нашу візову інформаційну систему, усунути сліпі плями у наших базах даних і дати візовим органам і прикордонникам більше інформації, щоб вони могли виконувати свою роботу. Злочинці і потенційні терористи не повинні мати можливість пробратися в Європу непоміченими. ЄС - не фортеця, але ми повинні знати, хто перетинає наші кордони", - наголосив він.

ВІС дозволяє країнам-членам Шенгенської угоди обмінюватися даними про візи. Вона складається з центральної інформаційної системи та інфраструктури зв'язку, яка з'єднує цю центральну систему з національними системами. ​ВІС з'єднує консульства в країнах, які не є членами Європейського Союзу, і всі зовнішні пункти перетину кордону країн-членів Шенгенської угоди.

Нагадаємо, що Євросоюз змінює систему контролю на своїх кордонах: громадяни "безвізових країн" для поїздки до ЄС будуть зобов’язані проходити платну "авторизацію" – передавати до ЄС свої дані.

 

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16 05 2018 21:34
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