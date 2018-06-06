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Єврокомісія затвердила процедуру блокування іранських санкцій США

Після сьогоднішнього затвердження Європарламент та Рада ЄС матимуть два місяці для заперечення проти цих заходів, перш ніж вони наберуть чинності
Європейська комісія затвердила оновлений Статут про блокування та мандат зовнішнього кредитування Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) в рамках заходів на захист європейських компаній проти санкцій США.
Єврокомісія затвердила процедуру блокування іранських санкцій США Фото: Михайло Гема / iPress.ua

"Ці заходи спрямовані на захист інтересів компаній з країн ЄС, що інвестують в Іран, і демонструють зобов'язання ЄС щодо Спільного всеохоплюючого плану дій (JCPOA)", - йдеться у повідомленні на сайті Єврокомісії.

Статут про блокування забороняє особам ЄС дотримуватись екстериторіальних санкцій США, дозволяє компаніям відшкодовувати збитки, завдані такими санкціями, від особи, яка їх накладає, і скасовує дію в ЄС будь-яких рішень іноземних судів на їх основі.

Крім того, Єврокомісія запустила процес, який дозволить Європейському інвестиційному банку підтримувати інвестиції ЄС в Ірані.

Єврокомісія прагне ввести захисні механізми для компаній ЄС до 6 серпня 2018 року, коли набуде чинності перша частина американських санкцій.

Після сьогоднішнього затвердження Європарламент та Рада ЄС матимуть два місяці для заперечення проти цих заходів, перш ніж вони наберуть чинності. Якщо жодних заперечень не буде, оновлені акти будуть опубліковані і наберуть чинності не пізніше, ніж на початку серпня.

Як писав iPress.ua, Єврокомісія застосувала кроки, спрямовані на захист інтересів європейських компаній в Ірані від санкцій США.

Нагадаємо, 8 травня, президент США Дональд Трамп заявив під час виступу в Білому домі, що Сполучені Штати Америки вийдуть з ядерної угоди з Іраном і відновлять санкції проти нього.

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06 06 2018 16:59
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