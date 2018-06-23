Єврокомісія заявила, що нові мита США зашкодять кожній країні ЄС
"Нові мита США можуть зменшити імпорт автомобілів і автокомпонентів до США практично наполовину", - йдеться у доповіді Європейської комісії, яка є у розпорядженні агентства Bloomberg.
"Торгові партнери, щодо яких США застосують такі мита, дадуть відповідь еквівалентними штрафними заходами", - зазначається у доповіді.
США є головним експортним ринком європейських автомобілебудівних концернів як за обсягами продажу, так і за вартістю.
У п’ятницю президент США Дональд Трамп заявив, що готовий запровадити 20% мита на імпортовані з ЄС до США автомобілі. Його твіт з’явився 22 червня – у той же день, коли набули чинності заходи ЄС у відповідь на мита США на сталь і алюміній. Мита Євросоюзу стосуються низки американських товарів, серед яких - вироби зі сталі, віскі, арахісове масло, мотоцикли Harley Davidson і джинси Levi's.
Нагадаємо, Туреччина розпочне запроваджувати мита на майже два десятки американських товарів у відповідь на "необґрунтовані" та "неприйнятні" митні тарифи США на сталь і алюміній.
Додамо, що в рамках суперечки про мита США на продукцію зі сталі й алюмінію Європейський союз слідом за Китаєм направив скаргу до Всесвітньої організації торгівлі (СОТ).
Раніше, президент США Дональд Трамп схвалив введення мит на імпорт сталі (25%) і алюмінію (10%), виконавши тим самим свої обіцянки щодо протекціоністської підтримки американських виробників металу.
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