Єврокомісія зобов'язала Газпром не створювати монополії та вести чесну конкуренцію

Єврокомісія попередила російський Газпром про необхідність вести чесну конкуренцію та зобов'язала компанію не перешкоджати вільному переміщенню газу у Східній та Центральній Європі.

"Ухвалене сьогодні рішення знімає перешкоди, створені Газпромом, що заважають вільному транспортуванню газу в Центральній та Східній Європі. Крім цього, наше рішення встановлює комплекс правил щодо майбутньої поведінки Газпрому", - повідомила Маргрете Вестагер, член Єврокомісії з питань конкуренції, інформує "Інтерфакс".

За її словами, Єврокомісія зобов'язала Газпром посприяти інтеграції газових ринків та створенню внутрішнього ринку газу в Європі.

Крім цього, Вестагер зазначила, що у разі невиконання вимог Єврокомісії, Газпром можуть оштрафувати.

Нагадаємо, "Газпром" відмовився виконати рішення Стокгольмського арбітражу, повідомила прес-служба НАК "Нафтогаз України" за підсумками зустрічі з представниками російського газового монополіста, яка відбулася на минулому тижні з метою обговорення подальших дій після двох перемог "Нафтогазу" в Стокгольмському арбітражі.

28 лютого Нафтогаз заявив, що Газпром" зобов’язали сплатити $2,56 млрд Україні. За словами голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва, рішення арбітражу має понад тисячу сторінок. Він додав, що термін сплати для "Газпрому" починається з наступного дня — тобто 1 березня 2018 року.