Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Єврокомісія зобов'язала Газпром не створювати монополії та вести чесну конкуренцію

Зокрема, Єврокомісія висунула низку вимог щодо вільного транспортування газу за конкурентними цінами
Єврокомісія попередила російський Газпром про необхідність вести чесну конкуренцію та зобов'язала компанію не перешкоджати вільному переміщенню газу у Східній та Центральній Європі.
Єврокомісія зобов Фото: ТАСС

"Ухвалене сьогодні рішення знімає перешкоди, створені Газпромом, що заважають вільному транспортуванню газу в Центральній та Східній Європі. Крім цього, наше рішення встановлює комплекс правил щодо майбутньої поведінки Газпрому", - повідомила Маргрете Вестагер, член Єврокомісії з питань конкуренції, інформує "Інтерфакс".

За її словами, Єврокомісія зобов'язала Газпром посприяти інтеграції газових ринків та створенню внутрішнього ринку газу в Європі.

Крім цього, Вестагер зазначила, що у разі невиконання вимог Єврокомісії, Газпром можуть оштрафувати.

Нагадаємо, "Газпром" відмовився виконати рішення Стокгольмського арбітражу, повідомила прес-служба НАК "Нафтогаз України" за підсумками зустрічі з представниками російського газового монополіста, яка відбулася на минулому тижні з метою обговорення подальших дій після двох перемог "Нафтогазу" в Стокгольмському арбітражі.

28 лютого Нафтогаз заявив, що Газпром" зобов’язали сплатити $2,56 млрд Україні. За словами голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва, рішення арбітражу має понад тисячу сторінок. Він додав, що термін сплати для "Газпрому" починається з наступного дня — тобто 1 березня 2018 року.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 05 2018 16:37
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Великий розпродаж: які ласі шматки держава приватизує? - ІНФОГРАФІКА

Великий розпродаж: які ласі шматки держава приватизує? - ІНФОГРАФІКА

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.