Єврокомісія зробила перші кроки до переговорів з РФ щодо "Північного потоку-2"

У разі отримання мандату на ведення переговорів з РФ вони будуть вестися згідно з принципами прозорості в експлуатації газопроводів, недискримінаційного встановлення тарифів, належного рівня недискримінаційного доступу третіх сторін тощо

Єврокомісія оформила запит до Ради ЄС на мандат для ведення переговорів з Росією щодо проекту "Північний потік-2".

"Єврокомісія сьогодні оформила запит до Ради ЄС на мандат для переговорів з Російською Федерацією щодо ключових принципів функціонування проекту газопроводу "Північний потік-2", - йдеться у повідомленні прес-служби Єврокомісії.

"Комісія прагне переконатися, що "Північний поті-2" у разі його побудови працює у прозорій і недискримінуючій манері з належним рівнем регуляторного нагляду та згідно з ключовими принципами міжнародного права та законодавства ЄС у сфері енергетики", - наголосили у Єврокомісії.

За словами віце-президента Єврокомісії з питань Енергетичного союзу Мароша Шефчовича, "Північний потік-2" не відповідає цілям європейського ринку енергетики, однак, якщо він буде збудований, необхідно забезпечити його функціонування у відповідності з законодавством ЄС.

"Наявна газотранспортна інфраструктура добре функціонує задля забезпечення постачання Європи. Побудова ж "Північного потоку-2" в той же час поставить під загрозу наявні транспортні маршрути, особливо через Україну", - зазначили у ЄК.

Єврокомісія зазначає, що у разі отримання мандату на ведення переговорів з РФ вони будуть вестися згідно з принципами прозорості в експлуатації газопроводів, недискримінаційного встановлення тарифів, належного рівня недискримінаційного доступу третіх сторін тощо.

Варто наголосити, що рішення у справі побудови газопроводу приймають країни-члени.

Зазначимо, російський "Газпром" домовився з зарубіжними партнерами по "Північному потоку-2" щодо фінансування проекту. П'ять європейських компаній зобов'язалися надати довгострокове фінансування в обсязі до 50% від загальної вартості проекту, яка оцінюється в 9,5 млрд євро.

Нагадаємо, що проект "Північний потік-2" передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу в рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

"Газпрому" буде належати 50% в проекті, європейським компаніям OMV, BASF, Engie, Shell, Uniper - по 10%. Новий трубопровід планується побудувати поруч з "Північним потоком".

Водночас, у компанії "Нафтогаз України" заявили, що транзит газу через Україну буде у 3-4 рази дешевшим, ніж через газопровід "Північний потік-2", який планує збудувати Росія.

Уряди восьми країн Євросоюзу направили голові Єврокомісії Жану-Клоду Юнкеру лист із запереченнями проти будівництва газопроводу "Північний потік-2", який подвоїть прямі поставки газу з Росії в Німеччину.

"Північний потік-2", проект якого в даний час знаходиться в стадії підготовки, може представляти певні ризики для енергетичної безпеки Центральної та Східної Європи. Він сильно вплине на розвиток ринку газу і структуру транзиту газу в регіоні, в першу чергу на транзитний маршруту через Україну", - йдеться в листі.

Раніше, депутати Європейського парламенту закликали держави-члени ЄС відмовитись від будівництва газопроводів в обхід України, зокрема, російського газопроводу "Північний потік-2".