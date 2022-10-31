Єврокоміся виділила 100 млн євро на підтримку біженців з України

Країни можуть скористатися цими ресурсами для забезпечення українських біженців всім необхідним.

Єврокомісія виділяє ще 100 млн євро для семи країн-членів, які найбільше приймають біженців з України. Про це повідомляє сайт ЄК

Наголошується, що це рішення ухвалено після глобальної благодійної акції Stand Up For Ukraine від 9 квітня, під час якої Єврокомісія зобов'язалася виділити до 400 млн євро на підтримку біженців з України.

Перший транш у розмірі 248 млн євро було виділено у травні для п'яти країн: Польщі, Румунії, Угорщини, Словаччини і Чехії. Другий транш із фондів ЄС, призначених для внутрішніх справ, направляється на підтримку Польщі, Словаччини, Чехії, Болгарії, Естонії, Латвії та Литви.

Повідомляється, що країни можуть скористатися цими ресурсами для забезпечення біженців продовольством, доступу до транспорту і надання тимчасового притулку. Ці кошти повинні також підвищити здатність країн-членів інтегрувати у соціальне життя українських громадян, включаючи найуразливіші категорії, зокрема дітей без супроводу.

Решта 52 млн євро із загальної суми у 400 млн благодійного внеску Європейській комісії буде виділено незабаром на розвиток проєктів з підтримки українських біженців, включаючи надання їм тимчасових приміщень, якісної психологічної допомоги.