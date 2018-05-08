Євроконтроль: за 20 років аеропорти Європи будуть катастрофічно перевантажені

За два десятиліття аеропорти обслуговуватимуть на чотири мільйони рейсів більше, а пасажиропотік збільшиться на 360 млн осіб

Через 20 років найбільші летовища Європи зіштовхнуться з катастрофічною перевантаженістю.

До 2040 року аеропорти будуть не в змозі впоратися з масштабами повітряного трафіку, в основному, через розвиток бюджетних авіакомпаній, повідомили в Європейській організації з безпеки повітряної навігації (Євроконтроль), інформує бельгійський телеканал RTBF.

За два десятиліття аеропорти обслуговуватимуть на чотири мільйони рейсів більше, а пасажиропотік збільшиться на 360 млн осіб.

Ці обставини спричинять затримки у виконанні рейсів: кількість рейсів із запізненням понад годину зросте в сім разів.

Щоб вирішити цю проблему, аеропорти необхідно розширити та збільшити місткість літаків, кількість рейсів – скоротити.

Нещодавно, у Бельгії літакам заборонили злітати або приземлятися в будь-яких аеропортах по всій країні через технічний збій у базі даних.