Євроконтроль: за 20 років аеропорти Європи будуть катастрофічно перевантажені
До 2040 року аеропорти будуть не в змозі впоратися з масштабами повітряного трафіку, в основному, через розвиток бюджетних авіакомпаній, повідомили в Європейській організації з безпеки повітряної навігації (Євроконтроль), інформує бельгійський телеканал RTBF.
За два десятиліття аеропорти обслуговуватимуть на чотири мільйони рейсів більше, а пасажиропотік збільшиться на 360 млн осіб.
Ці обставини спричинять затримки у виконанні рейсів: кількість рейсів із запізненням понад годину зросте в сім разів.
Щоб вирішити цю проблему, аеропорти необхідно розширити та збільшити місткість літаків, кількість рейсів – скоротити.
Нещодавно, у Бельгії літакам заборонили злітати або приземлятися в будь-яких аеропортах по всій країні через технічний збій у базі даних.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Слава Україні!": Хорвати записали відео після перемоги над Росією
- ФОТО Десятки тисяч македонців протестують проти перейменування країни, - ФОТО
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- Ветеран АТО: про роботу радником мера Дніпра, поезію і штурм Савур-МогилиСпочатку він став волонтером на Майдані і в Криму, хоч і не збирався. Потім потрапив на війну добровольцем, туди, де були найжорсткіші бої. Після цього, його мобілізували і він відслужив ще більше року. А зараз колишній киянин розвиває місто Дніпро
- "Комбат нам сказав: "Ви попали в "пи***рез". Спогади офіцера 93 ОМБр про звільнення Пісків24 липня 2014 року українська армія і добровольчі батальйони звільнили село Піски, на самій околиці Донецька. Взяли під контроль, вивісили український прапор. Але відтоді, ціле село, яке колись було одним із найзаможніших на Донеччині, стало суцільною позицією. На сьогодні в Пісках, напевно не залишилося нікого з місцевих мешканців. І жодної вцілілої будівлі