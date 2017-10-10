Євросуд з прав людини зобов'язав Росію виплатити компенсації сім'ям загиблих під Грозним

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) постановив, що Росія має виплатити € 285 тис. сім'ям загиблих в ході спецоперації під Грозним у 2000 році.

Про це йдеться в рішенні суду, опублікованому на офіційному сайті суду.

Як говориться в документі у справі "Хаджимурадов та інші проти Росії", ЄСПЛ задовольнив позов 20 громадян проти Росії. Позивачі заявляли, що 21 родича позивачів (подружжя, діти, брати і дядько) було вбито 5 лютого 2000 в селі Нові Алди під час операції спеціальних сил.

Незважаючи на те, що слідство по цьому епізоду було розпочато ще в березні 2000 року прокуратурою Грозного, воно досі не закінчено. Згідно з висновком ЄСПЛ, співробітники російських служб безпеки порушили ст. 2 Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод (право на життя). Росія, таким чином, повинна виплатити по € 15 тис. 18 позивачам, ще € 15 тис. повинні спільно отримати Ібрагім і Зоя Мусаєва.