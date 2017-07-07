Європа більше не може покладатися на США як на партнера на світовій арені, – Меркель

Канцлер Німеччини Ангела Меркель під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом зазначила, що Європа більше не може повністю покладатися на США як на партнера на світовій арені, коли Трамп просуває свою політику "Америка понад усе".

Натомість Трамп критично відгукнувся про зусилля Меркель щодо розширення програми прийому іммігрантів у Німеччині, тоді як він сам відстоює ідею обмеження імміграції до США з шести країн із переважно мусульманським населенням. На думку Трампа, це має запобігти можливим терактам, - повідомив "Голос Америки".

Також Меркель згадала нещодавнє рішення Трампа про вихід США з Паризької кліматичної угоди і висловила "глибоке співчуття" з цього приводу. Канцлер Німеччини додала, що ФРН та Китай можуть працювати разом над вирішенням світових проблем.

Зауважимо, що це друга особиста зустріч Меркель та Трампа.

Канцлер ФРН Ангела Меркель і президент США Дональд Трамп провели переговори в Гамбурзі напередодні саміту G20 і обговорили конфлікти в Сирії та Україні.

Разом з тим, канцлер ФРН, президент Франції і прем'єр Італії не ставлять завданням ізоляцію Дональда Трампа в ході саміту G20 через його рішення вийти з Паризької кліматичної угоди і збираються продовжувати співпрацю з різних тем.