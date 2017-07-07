Європа більше не може покладатися на США як на партнера на світовій арені, – Меркель
Натомість Трамп критично відгукнувся про зусилля Меркель щодо розширення програми прийому іммігрантів у Німеччині, тоді як він сам відстоює ідею обмеження імміграції до США з шести країн із переважно мусульманським населенням. На думку Трампа, це має запобігти можливим терактам, - повідомив "Голос Америки".
Також Меркель згадала нещодавнє рішення Трампа про вихід США з Паризької кліматичної угоди і висловила "глибоке співчуття" з цього приводу. Канцлер Німеччини додала, що ФРН та Китай можуть працювати разом над вирішенням світових проблем.
Зауважимо, що це друга особиста зустріч Меркель та Трампа.
Канцлер ФРН Ангела Меркель і президент США Дональд Трамп провели переговори в Гамбурзі напередодні саміту G20 і обговорили конфлікти в Сирії та Україні.
Разом з тим, канцлер ФРН, президент Франції і прем'єр Італії не ставлять завданням ізоляцію Дональда Трампа в ході саміту G20 через його рішення вийти з Паризької кліматичної угоди і збираються продовжувати співпрацю з різних тем.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків