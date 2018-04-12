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Європа і США можуть протистояти Росії тільки разом, - Могеріні

Представник Європейського Союзу закликала зберегти цю єдність
Європа і США мають спільні інтереси у протистоянні викликам з боку Росії, зокрема щодо агресії проти України.
Європа і США можуть протистояти Росії тільки разом, - Могеріні Федеріка Могеріні. Фото: digitaljournal.com

Представник Європейського Союзу закликала зберегти цю єдність.

"У ці тижні ми побачили, що маємо спільний інтерес в тому, щоб дати відповідь на порушення Росією територіальної цілісності України - тільки разом Європа і Америка можуть протистояти викликам, які створює Росія і на європейській землі, і де завгодно", - заявила верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні, повідомляється на сайті ЄС.

Вона підкреслила, згадавши незаконну анексію Криму Росією, що країни ЄС не можуть почувати себе в безпеці, коли кордони змінюються з допомогою військової сили.

"З часу незаконного анексії Криму ми разом постійно заявляємо, що кордони не можуть і не повинні змінюватися військовою силою і що коли цей основоположний принцип порушується, ми відчуваємо себе менш безпечно. А нинішні події в Азовському морі (напад Росії на українські кораблі в Керченській протоці і Чорному морі, - ред.) певною мірою є прямим наслідком очевидного порушення основоположних правил мирного співіснування на європейській території", - заявила Могеріні.

Вона підкреслила, що Європа і Америка були разом, вказуючи на ці порушення і даючи на них відповідь.

Відзначимо, що раніше Могеріні анонсувала, що Європейський Союз має намір "в найближчі тижні або навіть дні" зробити конкретні заходи щодо ситуації в Азовському морі. Європа і США мають спільні інтереси у протистоянні викликам з боку Росії, зокрема щодо агресії проти України. Про це заявила верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні, повідомляється на сайті ЄС.

Представник Європейського Союзу закликала зберегти цю єдність.

"У ці тижні ми побачили, що маємо спільний інтерес в тому, щоб дати відповідь на порушення Росією територіальної цілісності України - тільки разом Європа і Америка можуть протистояти викликам, які створює Росія і на європейській землі, і де завгодно", - заявила Могеріні під час виступу в Гарвардській школі наук і міжнародних справ в Кембриджі (США).

Вона підкреслила, згадавши незаконну анексію Криму Росією, що країни ЄС не можуть почувати себе в безпеці, коли кордони змінюються з допомогою військової сили.

"З часу незаконного анексії Криму ми разом постійно заявляємо, що кордони не можуть і не повинні змінюватися військовою силою і що коли цей основоположний принцип порушується, ми відчуваємо себе менш безпечно. А нинішні події в Азовському морі (напад Росії на українські кораблі в Керченській протоці і Чорному морі, - ред.) певною мірою є прямим наслідком очевидного порушення основоположних правил мирного співіснування на європейській території", - заявила Могеріні.

Вона підкреслила, що Європа і Америка були разом, вказуючи на ці порушення і даючи на них відповідь.

Відзначимо, що раніше Могеріні анонсувала, що Європейський Союз має намір "в найближчі тижні або навіть дні" зробити конкретні заходи щодо ситуації в Азовському морі. 

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04 12 2018 22:00
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