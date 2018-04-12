Європа і США можуть протистояти Росії тільки разом, - Могеріні
Представник Європейського Союзу закликала зберегти цю єдність.
"У ці тижні ми побачили, що маємо спільний інтерес в тому, щоб дати відповідь на порушення Росією територіальної цілісності України - тільки разом Європа і Америка можуть протистояти викликам, які створює Росія і на європейській землі, і де завгодно", - заявила верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні, повідомляється на сайті ЄС.
Вона підкреслила, згадавши незаконну анексію Криму Росією, що країни ЄС не можуть почувати себе в безпеці, коли кордони змінюються з допомогою військової сили.
"З часу незаконного анексії Криму ми разом постійно заявляємо, що кордони не можуть і не повинні змінюватися військовою силою і що коли цей основоположний принцип порушується, ми відчуваємо себе менш безпечно. А нинішні події в Азовському морі (напад Росії на українські кораблі в Керченській протоці і Чорному морі, - ред.) певною мірою є прямим наслідком очевидного порушення основоположних правил мирного співіснування на європейській території", - заявила Могеріні.
Вона підкреслила, що Європа і Америка були разом, вказуючи на ці порушення і даючи на них відповідь.
Відзначимо, що раніше Могеріні анонсувала, що Європейський Союз має намір "в найближчі тижні або навіть дні" зробити конкретні заходи щодо ситуації в Азовському морі. Європа і США мають спільні інтереси у протистоянні викликам з боку Росії, зокрема щодо агресії проти України. Про це заявила верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні, повідомляється на сайті ЄС.
Представник Європейського Союзу закликала зберегти цю єдність.
"У ці тижні ми побачили, що маємо спільний інтерес в тому, щоб дати відповідь на порушення Росією територіальної цілісності України - тільки разом Європа і Америка можуть протистояти викликам, які створює Росія і на європейській землі, і де завгодно", - заявила Могеріні під час виступу в Гарвардській школі наук і міжнародних справ в Кембриджі (США).
Вона підкреслила, згадавши незаконну анексію Криму Росією, що країни ЄС не можуть почувати себе в безпеці, коли кордони змінюються з допомогою військової сили.
"З часу незаконного анексії Криму ми разом постійно заявляємо, що кордони не можуть і не повинні змінюватися військовою силою і що коли цей основоположний принцип порушується, ми відчуваємо себе менш безпечно. А нинішні події в Азовському морі (напад Росії на українські кораблі в Керченській протоці і Чорному морі, - ред.) певною мірою є прямим наслідком очевидного порушення основоположних правил мирного співіснування на європейській території", - заявила Могеріні.
Вона підкреслила, що Європа і Америка були разом, вказуючи на ці порушення і даючи на них відповідь.
Відзначимо, що раніше Могеріні анонсувала, що Європейський Союз має намір "в найближчі тижні або навіть дні" зробити конкретні заходи щодо ситуації в Азовському морі.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО У Маріуполі затримали пенсіонера, який розклеював плакати з Януковичем
- ВІДЕО З'явилось відео тарану російськими військовими українського катера, - ОНОВЛЕНО
- ВІДЕО Четверо депутатів з Радикальної партії голосували в Раді, перебуваючи в Одеській області
- Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКАВоєнний стан почне діяти 28 листопада о 9:00 ранку
- Оренда квартири за $17 000/місяць, Бентлі і Мальдіви: незадекларовані витрати депутата ПавелкаАндрій Павелко – голова бюджетного комітету та за сумісництвом голова Федерації Футболу України. Хоча офіційно він неодружений, після скандальної публікації фото, на якому дитина в салоні елітного авто бавиться з Кубком ліги Чемпіонів, у публічному просторі з'явилась інформація, що дівчинка - падчерка Павелка, а її мати - Катерина Чаус - цивільна дружина народного депутата