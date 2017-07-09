Європа муситиме допомогти відбудовувати Донбас, - МЗС Німеччини

Зігмар Габріель каже, що Європа могла б допомогти у відновленні систем водопостачання та водовідведення

Міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель вважає, що в разі встановлення тривалого перемир'я на Донбасі, Європа повинна допомогти Україні з відновленням Донбасу.

На думку глави німецького зовнішньополітичного відомства, така допомога можлива у разі встановлення на Донбасі тривалого перемир'я, повідомляє DW.

Габріель зазначив, що Європа могла б допомогти, наприклад, у відновленні систем водопостачання та водовідведення.

Крім того, німецький чиновник застеріг від розгортання нової гонки озброєнь. "Замість мирного співіснування, загрожує небезпека нової гонки озброєнь", - сказав Ґабріель. "Ми рухаємося до нового витка гонки озброєнь", - відзначають в МЗС.

Габріель застерігає, що на відміну від попередньої епохи, коли така гонка озброєнь мала місце між Росією і НАТО, на цей раз спіраль озброєння може охопити весь світ.

"Скрізь, куди не подивишся, говорять про нарощування озброєнь - в Китаї, Індії, в Тихоокеанському регіоні, в Америці, в частинах Африки", - підкреслив німецький міністр.

Нагадаємо, що німецький міністр вважає, що заява Путіна про миротворців на Донбасі – це можливість провести переговори про припинення вогню.