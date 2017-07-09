Європа муситиме допомогти відбудовувати Донбас, - МЗС Німеччини
На думку глави німецького зовнішньополітичного відомства, така допомога можлива у разі встановлення на Донбасі тривалого перемир'я, повідомляє DW.
Габріель зазначив, що Європа могла б допомогти, наприклад, у відновленні систем водопостачання та водовідведення.
Крім того, німецький чиновник застеріг від розгортання нової гонки озброєнь. "Замість мирного співіснування, загрожує небезпека нової гонки озброєнь", - сказав Ґабріель. "Ми рухаємося до нового витка гонки озброєнь", - відзначають в МЗС.
Габріель застерігає, що на відміну від попередньої епохи, коли така гонка озброєнь мала місце між Росією і НАТО, на цей раз спіраль озброєння може охопити весь світ.
"Скрізь, куди не подивишся, говорять про нарощування озброєнь - в Китаї, Індії, в Тихоокеанському регіоні, в Америці, в частинах Африки", - підкреслив німецький міністр.
Нагадаємо, що німецький міністр вважає, що заява Путіна про миротворців на Донбасі – це можливість провести переговори про припинення вогню.
В уряді Німеччини заявили, що можливу миротворчу місію ООН на Донбасі слід розміщувати на всій території конфлікту, а не лише вздовж лінії зіткнення.
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