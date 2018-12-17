Європа надає 58 мільйонів євро на модернізацію профосвіти в Україні
Відповідну Угоду між Україною та Європейською Комісією про фінансування проекту EU4Skills було підписано у Брюсселі в межах засідання Ради асоціації України-ЄС, повідомляє "Укрінформ" з посиланням на прес-службу Міністерства освіти та науки
"Ми вже давно анонсували переговори з нашими європейськими партнерами про великий інфраструктурний проект для модернізації професійної освіти. Нарешті підписано Угоду, і ми можемо більш детально говорити про умови цього проекту. Зокрема, він передбачає інвестиції у розмірі 58 млн євро. З них 35 млн євро буде спрямовано безпосередньо на модернізацію інфраструктури, тобто будівництво, ремонти та обладнання. Решту спрямують на модернізацію змісту освіти, навчання педагогів та майстрів тощо", - розповіла міністр освіти і науки Лілія Гриневич.
Окрім цієї інвестиції, також планується, що Європейський Інвестиційний Банк надасть українському уряду позику під низькі відсотки для збільшення інвестицій у модернізацію закладів професійної освіти. Аби зафіксувати ці наміри, міністр сьогодні в Брюсселі також підписала відповідний Меморандум між МОН та Європейським Інвестиційним Банком.
"Меморандум фіксує наші взаємні наміри, однак поки не містить конкретних цифр. Попередньо ми ведемо мову про позику в розмірі майже 50 млн. Це великі, але дуже потрібні нашій системі гроші. Сьогодні обладнання закладів професійної освіти зношене на 60%, а подекуди навіть на 100%. Ми ніколи не зможемо забезпечити нашу економіку якісними фахівцями, якщо не створимо для них умови для навчання на якісному обладнанні, такому, що вони побачать на власному місці роботи", - пояснила Гриневич.
Прес-служба також зазначає, що з 2016 до 2018 року український уряд виділив 200 млн грн на створення навчально-практичних центрів – закладів з найкращим обладнанням для навчання фахівців з найбільш дефіцитних професій. За три роки вже створено 100 НПЦ.
Додамо, що представники Євросоюзу та України підписали угоду про виділення Фонду енергоефективності другого траншу фінансової допомоги у розмірі 54 мільйони євро.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Холодна війна" стала кращим європейським фільмом року
- ВІДЕО Bohemian Rhapsody визнали найпопулярнішою піснею XX століття
- ФОТО Світ диких тварин в об'єктиві фінського фотографа
- Історія ветерана 72 ОМБр, який після поранення на Донбасі зайнявся розведенням овець"Немає нічого неможливого, є тільки лінь та жалість до самого себе"
- Вітаміни для душі. Катерина Єгорушкіна про казкотерапію для дітей і дорослих"Персонажі моїх книг розселені на особливій карті, яка існує лише в моїй голові: вони мають свої світи, домівки, кольори, вулиці..."