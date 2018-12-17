Європа надає 58 мільйонів євро на модернізацію профосвіти в Україні

"Нарешті підписано Угоду, і ми можемо більш детально говорити про умови цього проекту"

Європа надає Україні €58 млн на розвиток професійної освіти - модернізацію інфраструктури, закупівлю обладнання, створення центрів досконалості, а також зміну змісту, навчання майстрів та вчителів, розробку нових освітніх стандартів.

Відповідну Угоду між Україною та Європейською Комісією про фінансування проекту EU4Skills було підписано у Брюсселі в межах засідання Ради асоціації України-ЄС, повідомляє "Укрінформ" з посиланням на прес-службу Міністерства освіти та науки

"Ми вже давно анонсували переговори з нашими європейськими партнерами про великий інфраструктурний проект для модернізації професійної освіти. Нарешті підписано Угоду, і ми можемо більш детально говорити про умови цього проекту. Зокрема, він передбачає інвестиції у розмірі 58 млн євро. З них 35 млн євро буде спрямовано безпосередньо на модернізацію інфраструктури, тобто будівництво, ремонти та обладнання. Решту спрямують на модернізацію змісту освіти, навчання педагогів та майстрів тощо", - розповіла міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

Окрім цієї інвестиції, також планується, що Європейський Інвестиційний Банк надасть українському уряду позику під низькі відсотки для збільшення інвестицій у модернізацію закладів професійної освіти. Аби зафіксувати ці наміри, міністр сьогодні в Брюсселі також підписала відповідний Меморандум між МОН та Європейським Інвестиційним Банком.

"Меморандум фіксує наші взаємні наміри, однак поки не містить конкретних цифр. Попередньо ми ведемо мову про позику в розмірі майже 50 млн. Це великі, але дуже потрібні нашій системі гроші. Сьогодні обладнання закладів професійної освіти зношене на 60%, а подекуди навіть на 100%. Ми ніколи не зможемо забезпечити нашу економіку якісними фахівцями, якщо не створимо для них умови для навчання на якісному обладнанні, такому, що вони побачать на власному місці роботи", - пояснила Гриневич.

Прес-служба також зазначає, що з 2016 до 2018 року український уряд виділив 200 млн грн на створення навчально-практичних центрів – закладів з найкращим обладнанням для навчання фахівців з найбільш дефіцитних професій. За три роки вже створено 100 НПЦ.

Додамо, що представники Євросоюзу та України підписали угоду про виділення Фонду енергоефективності другого траншу фінансової допомоги у розмірі 54 мільйони євро.