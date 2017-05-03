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Європа не підтримала пропутінські акції проти "геноциду населення на Донбасі"

Мітинги в Брюсселі, Неаполі й Братиславі не зібрали й по десятку людей
Кремлівська інформаційна провокація на підтримку терористичних "ДНР/ЛНР" зазнала невдачі завдяки активній позиції українців та друзів України в Європі.
Європа не підтримала пропутінські акції проти "геноциду населення на Донбасі" Фото: youtube.com

Про це повідомили активісти Всесвітнього руху активістів України, які зібрали інформацію про проведення у неділю в деяких містах Європи організованої Росією "всесвітньої кампанії" про "геноцид населення на Донбасі", пише Укрінформ.

Акції у більшості європейських міст, зокрема, в Брюсселі, Неаполі, Братиславі навіть не назбирали по десятку людей.

У Таллінні захід взагалі був скасований через неспроможність зібрати адекватну кількість учасників для "правильної" картинки на російських пропагандистських телеканалах.

У Софії захід пропутінських прихильників терористичних "ДНР/ЛНР" був переважно нівельований активною контракцією, проведеною активістами Спілки українських організацій Болгарії "Мати Україна".

Рішучу незгоду із проведенням антиукраїнської кампанії у чеській столиці висловили активісти Празького Майдану. Вони також виявили чергові фейки, які російська пропаганда використала у своїх агітаційних матеріалах.

Нагадаємо, посол Польщі в Україні Ян Пєкло переконаний, що Російська Федерація хоче посварити його країну з Україною, й закликає боротися з російською пропагандою.

Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Іспанія в Україні Херардо Бугайо Оттоне переконаний, що іспанці, керуючись здоровим глуздом, не піддаються антиукраїнській пропаганді з боку Росії.

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05 03 2017 21:10
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