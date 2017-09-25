Європа виступила за збереження транзиту газу через Україну, - Міненерго

ЄС і секретаріат Енергоспівтовариства виступили за збереження транзиту газу через ГТС України

Європейський Союз і секретаріат Енергетичного співтовариства (Енергоспівтовариства) публічно виступили за збереження транзиту газу через газотранспортну систему (ГТС) України.

Відповідна заява була озвучена уповноваженими представниками ЄС і секретаріату Енергоспівтовариства під час XXII газового форуму, який проходив 19-20 вересня в Любляні (Словенія), - повідомила прес-служба Міненерго.

Також на форумі обговорювалися питання ціни на газ для населення і підприємств теплокомуненерго.

"Секретаріату Енергоспівтовариства все одно, яка ціна газу для споживачів, на які покладено спеціальні зобов'язання в Україні, головне щоб за даною ціною запрацював ринок і не було монополії", - заявив директор департаменту нафтогазового комплексу Міненерго Олександр Лісниченко.

Разом з тим глава секретаріату Енергоспівтовариства Янез Копач заявив, що тариф на розподілу газу в Україні найнижчий і не покриває реальних затрат, і тому дане питання потребує вирішення.

За словами Лисниченко головними посланнями на форумі були:

1. Попит на природний газ в Європі в найближчі 8 років буде тільки зростати.

2. Ринок газу Європи є найбільш цікавим для виробників газу. За експертними оцінками в 2020-2025 році, США зможуть поставити через систему LNG - терміналів близько 150 млрд куб. м. блакитного палива.

3. Окремі проекти транскордонної транспортування газу (наприклад проекти Північний потік) створюють монопольне утворення, яке вимагає жорсткого регулювання, оскільки вони знижують конкуренцію і створюють ринкових монстрів.

4. Досягненні умов (демонополізація ринку, запуск нового оператора ГТС, приріст видобутку, перенесення точки прийому російського газу на східний кордон, розширення коридору Північ-Південь, залучення міжнародних операторів до управління вітчизняною ГТС), дозволить створити в Україні повноцінний газовий хаб.

5. Україна не дивлячись ні на що, швидше за всіх в ЄС реформує газовий сектор.

У квітні 2017 року через українську газотранспортну систему для європейських споживачів було протранспортовано 7,3 млрд.кубічних метрів газу, що на 31,5% більше за минулорічні показники.