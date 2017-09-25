Європа виступила за збереження транзиту газу через Україну, - Міненерго
Відповідна заява була озвучена уповноваженими представниками ЄС і секретаріату Енергоспівтовариства під час XXII газового форуму, який проходив 19-20 вересня в Любляні (Словенія), - повідомила прес-служба Міненерго.
Також на форумі обговорювалися питання ціни на газ для населення і підприємств теплокомуненерго.
"Секретаріату Енергоспівтовариства все одно, яка ціна газу для споживачів, на які покладено спеціальні зобов'язання в Україні, головне щоб за даною ціною запрацював ринок і не було монополії", - заявив директор департаменту нафтогазового комплексу Міненерго Олександр Лісниченко.
Разом з тим глава секретаріату Енергоспівтовариства Янез Копач заявив, що тариф на розподілу газу в Україні найнижчий і не покриває реальних затрат, і тому дане питання потребує вирішення.
За словами Лисниченко головними посланнями на форумі були:
1. Попит на природний газ в Європі в найближчі 8 років буде тільки зростати.
2. Ринок газу Європи є найбільш цікавим для виробників газу. За експертними оцінками в 2020-2025 році, США зможуть поставити через систему LNG - терміналів близько 150 млрд куб. м. блакитного палива.
3. Окремі проекти транскордонної транспортування газу (наприклад проекти Північний потік) створюють монопольне утворення, яке вимагає жорсткого регулювання, оскільки вони знижують конкуренцію і створюють ринкових монстрів.
4. Досягненні умов (демонополізація ринку, запуск нового оператора ГТС, приріст видобутку, перенесення точки прийому російського газу на східний кордон, розширення коридору Північ-Південь, залучення міжнародних операторів до управління вітчизняною ГТС), дозволить створити в Україні повноцінний газовий хаб.
5. Україна не дивлячись ні на що, швидше за всіх в ЄС реформує газовий сектор.
У квітні 2017 року через українську газотранспортну систему для європейських споживачів було протранспортовано 7,3 млрд.кубічних метрів газу, що на 31,5% більше за минулорічні показники.
Нагадаємо, за чотири місяці 2017 року Україна транспортувала до Європи більше 30 млрд кубометрів газу. Таким чином, транзит природного газу через Україну до Європи зріс на 22%.
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