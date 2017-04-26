Європарламент дав старт процедурі позбавлення Ле Пен недоторканності

У Європарламенті вважають, що Марін Ле Пен виплачувала своїм помічникам занадто великі компенсації за рахунок європейських платників податків

Європейський парламент офіційно почав процедуру зняття парламентського імунітету з кандидата в президенти Франції Марін Ле Пен.

Процедура зняття недоторканності з депутата Європарламенту може тривати протягом декількох місяців.

Це вимагає розгляду в комітеті, а потім на пленарному засіданні, повідомляє Le Figaro.

Як відомо, у Європарламенті вважають, що Марін Ле Пен виплачувала своїм помічникам занадто великі компенсації за рахунок європейських платників податків, і вимагають повернути майже €300 тис. євро.

Нагадаємо, що 22 лютого французька поліція взяла під варту голову передвиборчого штабу і охоронця кандидата в президенти Франції Марін Ле Пен у справі про нецільове використання коштів Європейського Союзу.

Окрім того, в штаб-квартирі французької ультраправої партії "Національний фронт" у місті Нантер під Парижем провели обшуки.

Раніше Європарламент проголосував за зняття парламентського імунітету з лідера партії "Національний фронт" і глави парламентської фракції "Європа націй і свобод" Марін Ле Пен.