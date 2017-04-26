НОВИНИЄвропейський парламент офіційно почав процедуру зняття парламентського імунітету з кандидата в президенти Франції Марін Ле Пен.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Європарламент дав старт процедурі позбавлення Ле Пен недоторканності
У Європарламенті вважають, що Марін Ле Пен виплачувала своїм помічникам занадто великі компенсації за рахунок європейських платників податків
Фото:i.lb.ua
Процедура зняття недоторканності з депутата Європарламенту може тривати протягом декількох місяців.
Це вимагає розгляду в комітеті, а потім на пленарному засіданні, повідомляє Le Figaro.
Як відомо, у Європарламенті вважають, що Марін Ле Пен виплачувала своїм помічникам занадто великі компенсації за рахунок європейських платників податків, і вимагають повернути майже €300 тис. євро.
Нагадаємо, що 22 лютого французька поліція взяла під варту голову передвиборчого штабу і охоронця кандидата в президенти Франції Марін Ле Пен у справі про нецільове використання коштів Європейського Союзу.
Окрім того, в штаб-квартирі французької ультраправої партії "Національний фронт" у місті Нантер під Парижем провели обшуки.
Раніше Європарламент проголосував за зняття парламентського імунітету з лідера партії "Національний фронт" і глави парламентської фракції "Європа націй і свобод" Марін Ле Пен.
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